La Belgique entière était à Beaumont

La finale du simple messieurs 5 a ainsi opposé deux Beaumontois: Sébastien Savels s’est imposé contre Kevin Lignian. Séba a remporté un deuxième tableau, en double 6 avec Jérémy Lecoyer. À noter aussi la place de finaliste Mao Grégoire, qui disputait son premier tournoi de jeunes, en simple 12.

Deux badders du Charleroi BC ont gagné leur tableau de simple: Thomas Dufour en 6, Romane Chenot en 9/10. Tim Garbe du RBC Mont-sur-Marchienne a quant à lui gagné trois tableaux: simple 9, double 8 avec son ami Boris Léonard, mixte 10 avec Milena Salam, Mont-sur-Marchiennois eux aussi.

En double messieurs, Lionel Petracco et Bastien Verbeiren ont peaufiné leurs automatismes en vue du championnat Top 16 francophone qu’ils disputeront pour le Charleroi BC. Ils se sont imposés en 3. Pierrick Renuart s’est quant à lui frayé un chemin jusqu’à la finale du tableau de double 5 mais Kevin Lignian et lui l’ont malheureusement perdue. En 7, la victoire finale est pour le Rovien Quentin Derom et son équipier Anthony Samparese du club des Volants.

Les Roviens performent en mixte

Les Chimaciennes Céline Berger et Mathilde Gotteaux ont fait des merveilles en double 10, et notamment en finale pour écarter les Mont-sur-Marchiennoises Milena Salam et Coraline Cloux. Belle victoire aussi pour les Roviennes Déborah Buccheri et Adiana Decock en double 8, et pour la Beaumontoise Julie Simon en double 9 (avec la Cinacienne Lena Marcin).

Enfin, signalons aussi les deux finales, hélas perdues, par Valine Ganna du JLS Roux: simple 12 et double 10 avec Savanna Vermeulen.

Les tableaux de mixtes étaient aussi très bien fournis. Parmi les paires victorieuses figurent de nombreux Roviens: Loris Leukers et Savanna Vermeulen (9), Jean-François Leukers et son binôme Florence Hooreman des Fous du Volant Thudinien (12), Jerôme Durant qui faisait équipe avec l’Anderlusienne Maïté Van Nieuwenhuyze (7), Célia Evariste et son partenaire Fabian Briffeuil du BC Namur (5). Le palmarès mentionne aussi Olivier Marion et Céline Berger du Chimay Bad (10), Thomas Sterckx du Charleroi BC et Lætitia Buelens de la Fine Plume (6), Romane Chenot et Jessy Kanusagi du Charleroi BC (8).