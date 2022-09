Charleroi au grand complet

La Garenne étant indisponible ce week-end, le match contre la jeune équipe de La Rulles a été inversé, sur proposition du club luxembourgeois, pour éviter un match en semaine. Le groupe de Fabien Muylaert se déplacera donc à La Rulles ce samedi. Il s’agit d’un remake de la finale des play-off de la saison passée en R2. « Les Ardennaises ne lâchent jamais rien. Il faudra faire preuve d’un maximum de concentration et d’application, note le coach des Ladies, qui a récupéré ses blessées. « Je dois faire avec quelques bobos aux chevilles de Cambioli et Vandewattyne mais cela ne les empêche pas de jouer. Ma nièce Delphine et Margaux Stefek ont repris. Elles ont participé à la nette victoire en coupe AWBB contre Liège B (78-55) qui nous permettra de recevoir Boninne le 17 en huitièmes. » Dom.A.