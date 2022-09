"J’ai coché quatre rencontres dans mon calendrier, lance l’intéressé. Les parties contre les deux formations de Charleroi. On affronte le Futsal Team, ce vendredi. Je suis heureux de pouvoir m’aligner avec mes nouvelles couleurs."

L’homme a deux grands amis dans la vie. "Zakaria Lamsaiah et Omar Rahou sont mes meilleurs potes. On a parlé de nos rencontres. On se taquine. Mais je les respecte énormément. Ils réalisent tous les deux de belles saisons. Ce sont de grands joueurs."

Conti, lui, est arrivé au futsal sur le tard. "J’ai eu toute ma formation au football, notamment à Châtelet-Farciennes. J’ai découvert le futsal vers mes 17-18 ans quand j’ai intégré les espoirs du Futsal Team Charleroi. Après une saison, j’ai dû arrêter car je rejoignais les espoirs de la JS Tamines. Puis, j’ai repris, avant de rejoindre le beau projet d’Auvelais en D2, avec un titre de champion, malgré la Covid-19."

De belles prestations qui lui ont permis de rejoindre Roselies. "C’est le club où je souhaite réussir. Je suis prêté car je veux gagner mes galons de titulaire. Je connais mes qualités. Je me remets de mon entorse. Je suis encore à 70% mais j’ai faim de futsal."

Le MC Charleroi, lui, recevra la visite de Mouscron, avec l’envie de laver l’affront du 12-0 encaissé face à Anvers…