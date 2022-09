Première en Super pour Eléa Colot

Samedi dernier, l’équipe A de Basècle était composée de ses deux titulaires, Caroline Massart et Laurence Junker, mais également de la jeune Eléa Colot (B4) qui a réalisé son premier match dans la plus haute des divisions de Belgique. « J’étais très contente d’être sélectionnée pour la Super, je me suis dit que je pourrais rencontrer des joueuses d’expérience que je ne connais pas encore », raconte Eléa.