Le meilleur Trèfle de Delchambre

Plus ouverte, la course en D1-2-3 (réservées aux utilisateurs de pneus de tourisme) était d’abord emmenée par Sébastien Soyeurt qui rencontrait malheureusement un souci d’arbre à cames avant d’en rester là. Tout profit pour Jérémy Delchambre, bien décidé à résister à Julien Delleuse lors du dernier round. "J’ai pourtant failli tout perdre car j’ai continué à attaquer lorsque la pluie a commencé à tomber alors que Julien assurait sûrement pour le titre. C’est clairement l’une de mes meilleures journées depuis mes débuts en compétition." De fait, le pilote de Momignies collait 19 secondes à son rival, lors du dernier passage, qui n’était pas déçu pour autant avec son deuxième titre en une semaine (après celui remporté au Dumont en rallye). Sur la dernière marche du podium, Nicolas Vanderweerde parvenait, de peu, à conserver le meilleur face à Laurent Mottet devant Eddy Marique. Non loin, Michaël Nuée imposait sa 208 en classe 9, imité, un rang derrière, par Aurélien Jaminet avec une DS3 équipée d’une plus petite bride de turbo qui brillait dans la classe 11. Dans les plus petites catégories, on saluait la belle prestation d’Arnaud Vincke, 13e au général et lauréat en 3-8 (clin d’œil à Adeline qui regardait d’en haut…).

Du côté des ancêtres, la course de Daniel Siméone s’apparentait à un long fleuve tranquille pour devancer de 40 secondes la BMW de Christophe Leclercq. En S/R où les montures diffèrent de la configuration d’époque, Cédric Deshayes terminait l’épreuve avec un collecteur d’échappement cassé mais parvenait à conserver le meilleur sur un Anthony Mayné qui ne devrait plus être privé du sacre communautaire tant son avance au championnat est désormais confortable. Sur une autre BMW, Alain Dernelle complétait le podium