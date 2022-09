L’Olympic se méfie de Knokke

OLYMPIC: Moriconi, Ocakli, Felix, Maisonneuve, Dahmane, Delbergue, Lioka Lima, Kouri, Reynders, Ouali, Guedj, Janssens, Hassaini, Perreira, Hadj-Moussa, Ito, Ngoyi, Saïdane.

À la maison, l’Olympic de Charleroi aura à cœur de signer un résultat positif contre une équipe qui peine à trouver la bonne carburation en ce début de saison. "C’était le même cas l’année dernière, lance Xavier Robert, l’entraîneur des Carolos. Pourtant, Knokke est venu l’emporter chez nous, avant d’enchaîner les résultats positifs. Alors, méfiance ! J’insiste sur ce terme. C’est une bonne équipe qui doit simplement trouver ses automatismes."

De son côté, Charleroi est dans les temps, même si le club espérait sans doute compter deux points de plus. "La saison dernière, à la même période, je pense que l’on comptait neuf unités. Oui, on a besoin d’avoir des repères, dans un championnat inédit, avec trente-huit rencontres. De notre côté, le groupe apprend encore à se connaître. On a eu des arrivées sur le tard."

Il faudra bientôt faire des choix. "On est trente aux entraînements, c’est trop. On le sait. Mais on a fait ce choix. On ne va pas tuer des joueurs qui cherchent à se relancer. Alors, on veut donner la chance à tout le monde, avant d’opérer des choix. Mais il faudra rapidement revenir à une vingtaine pour exploiter pleinement nos capacités." L’entraîneur a confiance en son noyau. "Il a une belle marge de progression. Il l’a encore prouvé contre la RAAL."

Les Dogues devront enchaîner les rencontres. Après Knokke, ce mercredi, ils recevront la visite de Liège, samedi.