Arbitre: L. Loockx.

Cartes jaunes: Gaye, Vervaque, Felix

Buts: Sula (0-1, 32e), Vanraefelghem (0-2, 84e).

OLYMPIC CHARLEROI: Moriconi, Ocakli (45e Ito Singa), Felix, Maisonneuve, Delbergue, Gaye (67e Dahmane), Kouri, Kumbi (45e Vanderbecq), Reynders (56e Hassaini), Ouali (67e Lioka Lima), Guedj.

KNOKKE: Dhoest, Vanraefelghem, Schoonbaert, Ghesquiere, Ceulemans, Pierre, Mariën (90e Bailly), Jalloh, Buysse, Vervaque, Sula (75e Samyn).

Suite au bon point arraché à la RAAL, les Dogues avaient le devoir de vaincre à domicile, face à une équipe de Knokke en difficulté dans la série. Ce sont pourtant les Côtiers qui prenaient le jeu à leur compte dès l’entame du match. Les occasions étaient cependant peu nombreuses et il fallut attendre la demi-heure de jeu pour voir Sula fondre sur Moriconi et battre ce dernier d’une frappe solide. Les Dogues n’avaient plus d’autre choix que de se ruer à l’attaque pour égaliser. Mais cela manquait singulièrement d’inspiration et de mordant dans le clan Carolo.

La physionomie de la seconde période ne changeait guère. Les hommes de Xavier Robert se montraient maladroits en zone offensive. À l’image de cet énorme loupé d’Hassaini vers l’heure de jeu, pourtant idéalement isolé à l’entrée du grand rectangle, il dévissait complètement son envoi. Le coach olympien intronisait au jeu des forces vives et les Carolos se lançaient dans un baroud d’honneur, s’exposant aux reconversions offensives flandriennes. Ceulemans manquait de tromper Moriconi d’une frappe lointaine frôlant le cadre de sa cage.

Scénario catastrophe à cinq minutes du terme de la rencontre. Felix était à la faute dans le rectangle et Knokke héritait d’un penalty transformé par Ruben Vanraefelghem. Les Dogues s’inclinaient dans ce match pauvre en spectacle.