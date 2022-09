Le vice-président de Galatasaray en rapprochement avec l’Olympic de Charleroi ?

Sur les réseaux de l’Olympic, Facebook notamment, plusieurs fans de Galatasaray ont souhaité la bienvenue à l’Olympic… A l’intérieur du club, certains parlent d’intox, même si deux investisseurs turcs ont pu suivre derniers entraînements de l’Olympic. Par message, Mohamed Dahmane a précisé "qu’il ne s’agissait pas d’un rachat. C’est très tôt pour en parler, selon moi. Mais on a un accord de principe, pour un rapprochement entre les deux clubs, via le vice-président qui souhaiterait investir en Belgique, via l’un de ses gros sponsors. C’est toujours dans la phase des négociations."

Voilà une bonne nouvelle qui colle avec les ambitions du président.