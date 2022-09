Le temps presse à Charleroi

Et l’entame de match des Blues, vendredi dernier, était quasiment parfaite. Charleroi aurait même pu rapidement mener au score, mais hélas la chance a tourné le dos aux Carolos quand les montants du but de Cristiano Marques ont repoussé les deux frappes de Marvin Ghislandi. "Après, on sait comment ça va contre les grandes équipes. Elles n’ont besoin que d’une demi-occasion pour la mettre au fond. On a concédé trois occasions et Anderlecht a inscrit trois buts. Ça ne pardonne pas."

Un déficit de trois points

Sur le plan comptable, le bilan de trois points sur neuf fait tache en ce début de saison. Le Futsal Team Charleroi doit absolument se ressaisir s’il veut terminer dans le Top 4. Fort heureusement, tout n’est pas à jeter à la poubelle et les protégés du président Troiani ont montré à tous qu’ils avaient les ressources nécessaires pour inquiéter les équipes de la série. "Le point positif, c’est qu’on a réussi à leur tenir tête pendant 40 minutes et on pouvait même marquer deux ou trois buts de plus. Le fait d’avoir mieux joué contre Anderlecht va faire du bien au groupe. Actuellement, on a un déficit de trois points qu’il faudra récupérer d’une façon ou d’une autre. On est en train d’augmenter notre niveau dans un championnat où il faudra très vite régler nos soucis", conclut Luiz Aranha.