Christophe Traina pris en pleine tempête

Dans ce type d’épreuve, le mental est mis à rude épreuve. "Il y a aussi la gestion du sommeil. Pendant que l’on dort, on n’avance pas, mais si on est très fatigué, on avance difficilement… Faut trouver le bon compromis !"

Pour l’aborder et s’y préparer, le Gerpinnois a fait confiance à son expérience et à son endurance de base forgée au cours de ces dernières années. "J’ai aussi participé au trail de 100 km des Célestes en mai et au trail du Beaufortain en juillet, avec quelques randonnées, et pas mal de vélo, et des petits trails très sympas dans la région."

Comme son ami Julien, il va maintenant prendre un peu de repos. "Mais je sais que l’on va me titiller afin de terminer toutes les éditions du Tor des Glaciers… Pour le moment, je vais refaire du badminton et on verra pour le début de l’année prochaine."