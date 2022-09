Un duel entre copains

"Il s’agissait d’un derby entre copains, tant les connexions sont nombreuses entre les joueurs", reconnaissait par exemple le meneur Karim Ahmed, l’un des joueurs-clef du Campinaire en deuxième mi-temps (avec le virevoltant Julien Sculier et l’intérieur Loïc Duding), lorsque les visiteurs ont (enfin) poussé sur l’accélérateur. Pour s’en rendre compte, il suffisait de laisser glisser son regard au terme de la rencontre. Les anciens de l’Olympic et de Courcelles se sont réunis tout naturellement (Steenberghs, Verlinden, Mertens, Lefevre, Duval et. Amaury Lefebvre), même si Thomas Karavokyros s’est vite éclipsé: "J’ai la tête ailleurs après la naissance de mon second enfant."