Première pour Yanis Van Waetermeulen

Sur le court, petite surprise avec la victoire du jeune Yanis Van Waetermeulen (16 ans). Sa première victoire en course à pied en toutes catégories ! « Il me reste encore un triathlon à faire ce dimanche et puis c’en sera terminé, indiqua le triathlète de l’ATCC. En venant à Mellet j’avais l’objectif de préparer la saison de cross qui devrait bien m’occuper ces prochains mois. »