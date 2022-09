Les « costauds » Pont-à-Cellois ont remis ça

Ce trail a une saveur toute particulière pour Jérôme Chrétien. Et pas seulement parce qu’il est originaire de Pont-à-Celles ! En effet c’est dans cette épreuve qu’il a remporté l’an dernier sa toute première compétition du genre. Et il a remis cela ce dimanche, à nouveau sur la longue distance, courant les 23 km en un peu plus de 1 h 32, soit huit minutes de mieux !

Depuis l’an dernier, il a encore beaucoup progressé, participant à quatre épreuves Ultra, remportant même début juin l’OHM Trail sur 55 km. En juillet il avait fait les 150 km de l’Ultra Tour des Quatre Massifs en 25 h 33. Comme l’an dernier, des membres de sa famille ont aussi couru ce dimanche: Carine sur le 7 km, Hubert et Sophie sur le 15 km.

Chez les féminines on retrouve aussi la même gagnante que l’an dernier, et à nouveau une Pont-à-Celloise, Gaëlle Gillot. Elle aussi a couru plus vite que l’an dernier (six minutes de mieux).

Sur le parcours "medium", Andreas Pahos et Sacha Canini sont les deux seuls coureurs à avoir couru les 15 km sous l’heure, ce que personne n’avait pu faire l’an dernier. La première dame est arrivée 20 minutes après "El Bellator", en l’occurrence Sarah Dardenne.

A Nalinnes pour la dernière manche du Carolo Trophy

Sur la plus courte des distances, le premier arrivé est Jean-Philippe Robert. Le classement est sujet à modifications suite à l’une ou l’autre erreur. En effet, comme c’est malheureusement souvent le cas dans des trails, des participants se sont trompés de parcours, certains ayant fait un peu plus de la distance prévue, d’autres un peu moins. Inattention des traileurs pour les uns, signalisation perfectible pour les autres…: les avis, comme toujours, divergent. Les aléas de la discipline, dira-t-on. Mais l’ambiance et la bonne humeur n’en ont pas pâti. D’ailleurs les organisateurs ont fait preuve d’humour dans le balisage: "Attention, ça va monter chérie !"

Juste après l’Industrail fin août, l’événement, et plus précisément le circuit de 14 km, constituait la deuxième des trois manches du nouveau challenge "Carolo Trail Trophy". La dernière sera le nouveau Trail du Prince à Nalinnes le 5 novembre. Ces trois épreuves ont pour but de démontrer qu’il n’y a pas spécialement besoin de faire des dizaines de kilomètres pour participer à des trails et que Charleroi et ses environs regorgent de superbes coins qui ne demandent qu’à être explorés. Comme Pont-à-Celles.

Le classement du 7 km

1. Robert Jean-Philippe 31'23, 2. Philippe Marie-France 31'43, 3. Bosmans Felix 32'35, 4. Valsesia Giovanny 33'20, 5. Deshayes Michael 33'24, 6. Aloisantoni Lucien 33'47, 7. Deraemaeker Corentin 33'59, 8. Dupont Lucas 35'42, 9. Cotteels Maxence 36'07, 10. Ghilain Maxime 36'11, 11. China Tristan 36'21, 12. Vandemergel Dorian 36'43, 13. Carlier Dorian 36'49, 14. Brijnaert Baptiste 37'01, 15. Brijnaert Antonin 37'01, 16. Devalckeneer Quentin 37'04, 17. Wambersie Charles 37'16, 18. Van De Velde Antoine 37'21, 19. Moins Gaetan 37'21, 20. Bosmans Tom 37'22, 21. Drugman Cedric 37'25, 22. Paques Olivier 37'30, 23. Modolo Mavrik 37'35, 24. Banier Jonathan 38'13, 25. Van De Velde Francois 38'18, 26. Delfosse Nicolas 38'43, 27. Stesmans Noah 39'18, 28. Essiaf Saphir 39'19, 29. Dujardin Alex 40'00, 30. Grosso Theo 40'01, 31. Grosso Pascal 40'02, 32. Di Cesare Sebastien 40'08, 33. De Coster Damien 40'18, 34. Verlinden Martin 40'25, 35. Barthel Arnaud 40'40, 36. Verfaillie Maxime 40'56, 37. Bruneel Aurore 40'59, 38. Raulin Philippe 41'01, 39. Lecomte Christophe 41'36, 40. Hallet William 41'39, 41. Ghilain Philippe 41'43, 42. Ghislain Justine 41'48, 43. Decruyenaere Victor 41'53, 44. Tordoir Éric 41'55, 45. Deraemaeker Patrick 41'58, 46. Vivone Louis 41'59, 47. Cason Damien 42'08, 48. Godart Boris 42'39, 49. Tournay Marius 42'42, 50. China Amelie 42'43, 51. Domken Thibald 42'46, 52. Letroye Till 42'46, 53. Letroye Patrice 42'46, 54. Suain Alexandre 42'46, 55. De Rosso Sebastien 42'47, 56. Petrocitto Pascale 42'52, 57. Pissens Camelia 42'55, 58. Mertens Rodrigue 43'07, 59. Braeckman Alexis 43'21, 60. Duvivier Karine 43'24, 61. Fossion Nicolas 43'25, 62. Thomas Alexis 43'41, 63. Debeuf Christophe 43'44, 64. Angello Vincenzo 43'49, 65. Froment Harold 44'00, 66. Carlier Mael 44'06, 67. Decock Thibault 44'07, 68. Serpe Amaury 44'12, 69. Goffin Coralie 44'50, 70. Garzon Garcia Cristian 44'51, 71. Rooms Alain 44'54, 72. Refojos Xavier 44'56, 73. Vervier David 45'03, 74. Godet Basile 45'07, 75. Mizaha Juvet 45'24, 76. Moudnib Reda 45'24, 77. Debievez Pierre 45'34, 78. Wille Vincent 45'35, 79. Stradelli Gautier 45'43, 80. Schobyn Dorian 45'50, 81. Leseine Ethan 45'50, 82. Stradelli Maxime 46'12, 83. Labeye Thomas 46'20, 84. Wolfferts Éric 46'21, 85. Vilain Laurence 46'26, 86. De Pestel Helene 46'32, 87. Depuits Yorik 46'37, 88. Zeman Hugo 46'38, 89. Loriau Christophe 46'39, 90. De Brouwer Neo 46'39, 91. Ceurremans Charlotte 46'44, 92. Nihoul Marie 46'57, 93. France Perrine 46'57, 94. Godet Bernard 47'09, 95. Sana Eleonor 47'20, 96. Antoine Gilles 47'20, 97. Koba Nancy 47'23, 98. Salamone Gabriel 47'27, 99. De Leeuw Nicolas 47'32, 100. Flament Luc 47'48, 101. Lauriente Pierre 48'01, 102. Pouillard Lætitia 48'01, 103. Geraci Andreina 48'03, 104. Provost Vanessa 48'10, 105. De Clercq Nicolas 48'10, 106. Melon Fabrice 48'12, 107. Legrand Nicolas 48'35, 108. Blanc Guilaine 48'43, 109. Adam-Berret Matthieu 48'43, 110. Verfaillie Jeremy 49'01, 111. Spoto Gregory 49'06, 112. Biot Alan 49'10, 113. Defacqz Aurelie 49'17, 114. Lombet Sophie 49'26, 115. Van Den Dycke Sarah 49'29, 116. Vierstraete Laura 49'31, 117. Anzilao Louka 49'33, 118. Golden Eadaoin 49'33, 119. Thysbaert Laurence 49'33, 120. Solomonescu Vasile 49'38, 121. Van Meenen Lucie 49'40, 122. Distave Danf 49'45, 123. Carpentier Jennifer 49'51, 124. Lelaboureur Michael 49'56, 125. Medori Fabrizio 50'00, 126. Cayphas Aurelie 50'01, 127. Lechien Michael 50'04, 128. Chretien Carine 50'06, 129. Walgraef Lisa 50'08, 130. Cooreman Amelie 50'09, 131. Breyne Estelle 50'27, 132. Andre Florine 50'30, 133. Bettendorf Christian 50'31, 134. Sion Maxime 50'32, 135. De Cock Beatrice 50'34, 136. Vancompernolle Tine 50'46, 137. Turlini Helena 50'53, 138. Bracke Christelle 51'06, 139. Dewever Alessandro 51'27, 140. Abouali Dounia 51'47, 141. Mention Steve 51'52, 142. Bouccin Alexandre 51'52, 143. Wagemans Isa 51’58, 144. Quintelier Vincent 52'02, 145. Doulliez Lena 52’15, 146. Dumont Kim 52'17, 147. Thys Michael 52'18, 148. Lechien Laura 52'19, 149. Fusella Laetizia 52'19, 150. Vilers Julien 52'24, 151. Briclet Anne-Laure 52'24, 152. Feron Christelle 52'28, 153. Monsieur Alexandrine 52'33, 154. Monsieur Sylvain 52'33, 155. Leroy Julie 52'37, 156. Navez Nicolas 52'39, 157. Barbier Clemence 52'54, 158. Agneessens Laurent 52'54, 159. Delphine Proce 53'05, 160. Fanciullino Maico 53'07, 161. Spataro Anne 53'12, 162. Skilbecq Marion 53'14, 163. Laguna Benitez Gabriel 53'18, 164. Devogelaere Amelie 53'18, 165. Altovino Gaelle 53'20, 166. Dujardin Charles 53'27, 167. Busegnies Quentin 53'37, 168. Voet Christelle 53'37, 169. Stieman Manon 53'48, 170. Gilles France 53'56, 171. Van Eynde Peter 54'17, 172. Lenain Caroline 54'20, 173. Dupuis Gaetan 54'23, 174. Debray Valerie 54'27, 175. Dubuc Xavier 54'37, 176. Plasch Christopher 54'38, 177. Piermont Patricia 54'39, 178. Vanhoestenberghe Émilie 54'40, 179. Goossens Ines 54'40, 180. Robert Lara 54'42, 181. Haermegnies Maite 54'48, 182. Moreno Torres Teresa 54'57, 183. Kest Celine 55'09, 184. Lepage Benoit 55'10, 185. Lambert Marjorie 55'12, 186. Deschepper Michel 55'23, 187. Verschoren Morgane 55'52, 188. Feyaerts Severine 56'10, 189. Leroy Veronique 56'24, 190. Lesoil Thierry 56'40, 191. Del-Ben Claude 56'47, 192. Censier Julien 56'59, 193. Leenem Ashley 57'51, 194. Fivet Simon 57'54, 195. Fivet Charlotte 57'54, 196. Ghislain Donatien 57'56, 197. Florea Gabriela 58'03, 198. Potier Sophie 58'11, 199. Verstraeten Vanessa 58'11, 200. Lahaye Gauthier 58'17, 21. Mortiaux Pauline 58'17, 202. Lecomte Sylvie 58'33, 203. Mauclet Anne-France 59'26, 204. Braun Romain 59'37, 205. Braun Romain 59'38, 206. Jacobs Alexandra 59'40, 207. Bellotto Romane 59'48, 208. Thiry Eleonore 1'00'03, 209. Marlair Caroline 1'00'19, 210. Bataille Romy 1'00'51, 211. Lejeune Gerald 1'00'52, 212. Sandermans Jean-Nicolas 1'01'02, 213. Huyghebaert Agnes 1'01'02, 214. De Winne Marie 1'01'21, 215. Brancart Nathalie 1'01'25, 216. Culot Micheline 1'01'30, 217. Pham Jenny 1'01'32, 218. Snauwaert Severine 1'01'33, 219. Coudeville Isabelle 1'01'53, 220. Wallemme Steve 1'02'10, 221. Legere Renaud 1'02'11, 222. Salvadore Olivier 1'02'11, 223. Danthine Florence 1'02'15, 224. Brasseur Valerie 1'02'16, 225. Arnone Samantha 1'02'18, 226. Melang Coralie 1'02'28, 227. Pierard Zina 1'02'31, 228. Vancompernolle Edith 1'02'40, 229. Lescut Nelly 1'03'13, 230. Marlaire Christine 1'03'31, 231. Paul Olivia 1'03'32, 232. Cordier Jacques 1'04'17, 233. Inglese Krystel 1'04'54, 234. Vancompernolle Melanie 1'05'08, 235. Senterre Catherine 1'05'08, 236. Jonckers Francoise 1'05'09, 237. Dehasse Gil 1'05'23, 238. Bail Virginie 1'05'30, 239. Glineur Florence 1'05'32, 240. Wouters Jerome 1'05'41, 241. Molle Benedicte 1'05'45, 242. Themelin Martine 1'06'05, 243. Philippe Marie France 1'06'23, 244. Nitelet Caroline 1'06'23, 245. Casterman Valerie 1'06'23, 246. Lescut Bruno 1'06'25, 247. Lemaire Davy 1'06'26, 248. Aceto Gabriella 1'06'33, 249. Samson Margot 1'06'40, 250. Boucqueau Camille 1'06'41, 251. Leclerc Marie-France 1'07'46, 252. Gisonda Maddalena 1'07'59, 253. Marchant Nathalie 1'07'59, 254. Coubeau Melanie 1'08'00, 255. Anzilao Gemma 1'08'11, 256. Adant Nadine 1'08'42, 257. Lecomte Nathalie 1'08'43, 258. Schoonheyt Sophie 1'10'30, 259. Gasmane Laurence 1'10'45, 260. Ophalvens Frederic 1'10'47, 261. Dumortier Anne 1'10'47, 262. Cote Palacios Marie 1'11'40, 263. Marcq Segolene 1'11'55, 264. Vandepoel Danielle 1'12'41, 265. Piette Maryvonne 1'14'54, 266. Lewuillion Valerie 1'17'04, 267. Leys Audrey 1'17'08, 268. Vijverman Deborah 1'17'08, 269. Pannekoeke Styvie 1'21'13, 270. Van Osselaer Francoise 1'21'15, 271. Schobyn Claude 1'21'35, 272. Pireau Marie Claude 1'22'19, 273. Lombet Thierry 1'22'19.

Le classement du 15 km

1. Pahos Andreas 55’30, 2. Canini Sacha 59’18, 3. Aloisantoni Marco 1’01’18, 4. Blum Dimitri 1’03’50, 5. Trivilini Michael 1’04’46, 6. Triffaux Nicolas 1’05’48, 7. Golden John 1’06’00, 8. Zonca Yves 1’06’19, 9. Quinet Marc 1’06’30, 10. Depasse Bertrand 1’06’40, 11. Gaspart Johnny 1’07’28, 12. Marquet Benoit 1’07’44, 13. Sana Florent 1’08’40, 14. Te Morsche Guido 1’08’56, 15. Degasperi Andy 1’08’57, 16. Servais Xavier 1’09’07, 17. Bouvy Samuel 1’09’08, 18. Andries Nicolas 1’09’34, 19. Moustier Guillaume 1’11’24, 20. Lanthier Arnaud 1’11’43, 21. Delabelle Ludovic 1’12’14, 22. Falise Vincent 1’12’18, 23. Basteleus Peter 1’12’49, 24. Thibaut Vince 1’14’01, 25. Michaux Jonathan 1’14’31, 26. Verfaillie Romain 1’15’12, 27. Kest Jonathan 1’15’29, 28. Dardenne Sarah 1’15’30, 29. Dehut Sebastien 1’15’45, 30. Pirenne David 1’16’06, 31. Behrndt Nils 1’16’50, 32. Triffaux Vincent 1’16’51, 33. D’angelo Amerino 1’16’59, 34. Verschueren Roger 1’17’01, 35. Deroy Philippe 1’17’17, 36. Chartier Andy 1’17’26, 37. Pellegrini Esteban 1’17’33, 38. Henriet Thomas 1’17’53, 39. Michaux Clement 1’18’07, 40. Chiaravalle Vanessa 1’18’08, 41. Lancelle Frederic 1’19’15, 42. Laporte Olivier 1’19’20, 43. Ben Ben 1’19’29, 44. Burton Jonathan 1’19’40, 45. Wuestenberg Stephane 1’20’15, 46. Terrasse Bernard 1’20’27, 47. Meuleman Stephane 1’20’30, 48. Lancelle Arthur 1’20’33, 49. Fevrier Christophe 1’20’48, 50. Haglund Jesper 1’20’52, 51. Soumagne 1’21’10, 52. Breyne Tom 1’21’14, 53. Gerboux Olivier 1’21’16, 54. Vandenbempt Julie 1’21’50, 55. Hardas Greggory 1’22’28, 56. Donkerwolke Luc 1’22’30, 57. De Bruycker Jean-Marc 1’22’32, 58. Homberger David 1’22’41, 59. Heymans Stephane 1’22’43, 60. Nout Miranda 1’22’43, 61. Gleviczky Andre 1’22’58, 62. O’Ceallaigh Enda 1’23’18, 63. Poncin Guillaume 1’23’42, 64. Vivier Jocelyn 1’24’04, 65. Zadnik Ana 1’24’30, 66. Liegeois Jeremy 1’24’46, 67. Poirier Gauthier 1’24’50, 68. Jacques Gilles 1’24’58, 69. Marit Fabian 1’24’58, 70. Wauquaire Emmanuel 1’25’02, 71. Lemmens Sam 1’25’03, 72. Balon Anthony 1’25’08, 73. Ganty Dorine 1’25’25, 74. Bearelle Yasmine 1’25’26, 75. Gaupin Julien 1’25’28, 76. Rimbaut Maxime 1’25’31, 77. Lallemand Denis 1’25’52, 78. De Coster Charles-Antoine 1’25’58, 79. Vannoorenberghe Joel 1’26’10, 80. Zawatzki Maxime 1’26’23, 81. Aze Valentin 1’26’28, 82. Bourgeois Sandra 1’26’36, 83. Dekerckheer Kim 1’26’37, 84. Arregui Javier 1’26’57, 85. Delbart Philippe 1’27’04, 86. Cleppe Vincent 1’27’06, 87. Legierski Nelson 1’27’48, 88. Lackner Sandrine 1’27’54, 89. Desmanet Alain-Philippe 1’27’55, 90. Holoffe Didier 1’28’04, 91. D’ambroso Romano 1’28’09, 92. Mestach Cristine 1’28’09, 93. Ligot Caroline 1’28’16, 94. Grolaux Pascal 1’28’25, 95. Chatelain Lionel 1’28’28, 96. Bakiu Albin 1’28’41, 97. Leunens Luc 1’28’43, 98. Capouillez Benoit 1’28’50, 99. Patoux Nicolas 1’29’13, 100. Hocepied Nora 1’29’14, 11. Crochelet Sarah 1’29’28, 102. Zanti Domenico 1’29’44, 103. Delouvroy Hubert 1’29’54, 104. Delieux Gwendeline 1’30’00, 105. Vanfleteren Virginie 1’30’00, 106. Xhardez Laurent 1’30’04, 107. Leveque Jean-Marc 1’30’27, 108. Jamart Jennifer 1’30’33, 109. Magnier Angelique 1’30’45, 110. Druez Pierre-Olivier 1’31’09, 111. Debaudrenghien Philippe 1’31’10, 112. Zeman Olivier 1’31’23, 113. Carpent Valentyna 1’31’40, 114. Carpent Michael 1’31’41, 115. Lorent Adrien 1’31’42, 116. Demeunier Simon 1’31’43, 117. Bakowski Sebastien 1’31’46, 118. Gilles Christophe 1’31’47, 119. Mahieu Estelle 1’32’19, 120. Champt Aurore 1’32’25, 121. Marquet Adeline 1’32’25, 122. Fameree Pierre 1’32’26, 123. Lietard Laurent 1’32’36, 124. Degreve Loyc 1’33’03, 125. Hupin Amandine 1’33’12, 126. Bauduin Nathalie 1’33’13, 127. Costa Lucia 1’33’26, 128. Van Driessche Fanny 1’34’01, 129. Bellotto Alexandre 1’34’15, 130. Neirynck Lenny 1’34’16, 131. Clement Sandra 1’34’23, 132. Meurant Claude 1’34’43, 133. Van Parijs Clementine 1’34’48, 134. Dutron Regis 1’35’01, 135. Leloup Mathieu 1’35’03, 136. Nadzialek Stephanie 1’35’04, 137. Mihaylova Stanislava 1’35’22, 138. Francois Charlotte 1’35’22, 139. Burny Jonathan 1’35’38, 140. Wautelet Laurent 1’36’00, 141. Marino Luca 1’36’08, 142. Stevens Chloe 1’36’13, 143. Barbier Mathieu 1’36’46, 144. Ferriere Julien 1’36’47, 145. Hennuy Kevin 1’36’48, 146. Stieman Marc 1’37’06, 147. De Formanoir Jean 1’37’08, 148. Fevre Jeremie 1’37’17, 149. Manderlier Marc 1’37’42, 150. Colette Dominique 1’37’42, 151. Casarrubios Lorentz 1’38’18, 152. Dieu Frank 1’38’29, 153. Gheraille Jean-Marc 1’38’39, 154. Cantamesa Caroline 1’38’45, 155. Jeanmenne Ludovic 1’38’55, 156. Loiseaux Michel 1’38’55, 157. Laurent Emmanuelle 1’38’59, 158. Bedoret Vincent 1’39’00, 159. Michel Pierre 1’39’00, 160. Chretien Hubert 1’39’03, 161. Cartier Cyrille 1’39’44, 162. Vanoutrive Johan 1’40’07, 163. Coelaert Gilles 1’40’09, 164. Buseyne Anne-Sophie 1’40’10, 165. Glenisson Pierre 1’40’11, 166. Laby Stephane 1’40’24, 167. Riccardi Mirko 1’41’10, 168. Tallier Vanessa 1’41’10, 169. Van Doorslaer Inge 1’41’11, 170. Coeck Nicky 1’41’11, 171. Morreels Vanessa 1’41’24, 172. Poulain Sophie 1’41’24, 173. Gaussin Christophe 1’41’31, 174. Staquet Laurence 1’41’32, 175. Eulaerts Gregory 1’41’33, 176. Messe Lionel 1’41’42, 177. Messe Michael 1’41’44, 178. Pieron Erik 1’42’04, 179. Deprez Celine 1’42’07, 180. Petit Thierry 1’42’45, 181. Joie Pierre 1’42’46, 182. Parmentier Fanny 1’42’46, 183. Detry Maelle 1’44’52, 184. Detry Thomas 1’44’52, 185. Stutz Ingrid 1’44’54, 186. Poncelet Alexandra 1’44’54, 187. De Witte Lise 1’45’40, 188. De Witte Émilie 1’45’40, 189. Delbecque Frederic 1’45’43, 190. Beaufays Jerome 1’45’51, 191. Chiusano Maria Teresa 1’45’52, 192. Serville Amandine 1’46’23, 193. Gilles Francoise 1’46’30, 194. Wauquier Marc 1’46’32, 195. Ramdani Abdelhak 1’46’43, 196. Lambi J. 1’46’45, 197. Wargnies Colette 1’46’50, 198. Holter Melanie 1’48’26, 199. Folie Marie 1’48’27, 200. De Moor Fabian 1’48’54, 201. Valcke Vanessa 1’48’54, 202. Leblanc Franck 1’49’13, 203. Pelgrims Gaelle 1’49’14, 204. Schafraet Laura 1’49’18, 205. Di Vrusa Paola 1’49’18, 206. Kusnierek Bogdan 1’49’42, 207. Pierart Jerome 1’49’53, 208. Strommenger Mildred 1’49’53, 209. Martin Pierre 1’51’12, 210. Charon Nicolas 1’51’12, 211. De Meersman Emmanuelle 1’51’14, 212. Gregoire Olivier 1’51’23, 213. Chretien Sophie 1’51’23, 214. Huynh-Duc Julie 1’52’33, 215. Van Damme Lidwinne 1’53’12, 216. Schoonheyt Claude 1’53’48, 217. Ranpelberg Cedric 1’55’28, 218. Szymkowicz Sophie 1’56’48, 219. Csik Thomas 1’57’16, 220. Faucon Francis 1’57’51, 221. Szmil Carine 2’00’30, 222. Renard Anne Catherine 2’06’29, 223. Bertaux Marie 2’06’29, 224. Andry Chevalier Catherine 2’07’20, 225. Desaeger Sabine 2’07’21, 226. Mazy Antoine 2’08’47, 227. Mazy Aude 2’08’47, 228. Vander Bauwhede Hilde 2’13’30, 229. Kaersoel Nicolas 2’19’43, 230. Monnom Nathalie 2’25’41, 231. Brennet Dominique 2’25’41, 232. Delmas Marie 2’25’42, 233. Toubeau Florence 2’37’43.

Le classement du 23 km

1. Chrétien Jérôme 1’32’32, 2. Benoit Thomas 1’33’41, 3. Melange Francois 1’33’57, 4. Geens Kenny 1’37’28, 5. Delabasse Benjamin 1’37’30, 6. Jodogne Lucas 1’37’40, 7. Van Eecke Augustin 1’38’24, 8. Hellemans Tom 1’39’04, 9. Gotto Dimitri 1’40’50, 10. Sevens Quentin 1’41’22, 11. X 1’42’05, 12. Jodogne Raphael 1’42’50, 13. Kestens Lory 1’43’28, 14. Fanciullino Paolo 1’44’30, 15. Pichel Yves 1’45’42, 16. Freville Geoffrey 1’47’38, 17. Brix Nicolas 1’47’40, 18. Sleewaegen Jacques 1’48’36, 19. Dawagne Florentin 1’51’58, 20. Lerat Frederic 1’52’02, 21. Lebrun Benoit 1’52’09, 22. Bouillet Nicolas 1’52’10, 23. Martinez David 1’52’31, 24. Froment Aurelien 1’53’32, 25. Orlandi Nathan 1’53’41, 26. Legierski Lory 1’53’47, 27. Belaouache Karim 1’53’52, 28. Christiaens Christophe 1’54’18, 29. Scory Guillaume 1’54’27, 30. Gijbels Timeo 1’54’48, 31. Martin Olivier 1’54’49, 32. Van Leuven Gerald 1’55’01, 33. Bedoret Geoffrey 1’55’05, 34. Corbiaux Pierre 1’55’19, 35. Hadley Martin 1’55’45, 36. Schreurs Sebastien 1’56’33, 37. Wibou Gaetan 1’56’42, 38. Graumann Frederic 1’57’26, 39. De Walque Anthony 1’57’40, 40. Soudron Aaron 1’57’50, 41. Vandenbranden Nico 1’57’53, 42. Lapy Francois 1’58’09, 43. Marchand Pierre 1’58’25, 44. Spataro Timothee 1’58’33, 45. Gillot Gaelle 1’58’35, 46. Laus Raffaele 1’58’47, 47. Lobet Alexandre 1’59’09, 48. Lhermitte Francis 1’59’12, 49. Pierre Lecouturier 2’00’09, 50. Lorand Jean-Francois 2’00’29, 51. Sorel Renaud 2’00’55, 52. Moerman Jonas 2’01’28, 53. Bigland Andy 2’02’00, 54. Kempenners Stephane 2’02’18, 55. Gonzalez Sandro 2’03’03, 56. Tassignon Corentin 2’03’25, 57. Duval Julien 2’03’39, 58. Kerremans Lievin 2’03’48, 59. Voets Jeremie 2’04’12, 60. Braun Christophe 2’04’38, 61. Malchair Thibault 2’04’39, 62. Bartet Maicky 2’04’44, 63. Frere Sebastien 2’05’30, 64. Beugnies Thomas 2’08’11, 65. Demeunier Pascal 2’08’18, 66. Godaert Celine 2’08’36, 67. Heymans Julian 2’08’44, 68. Dewilde Dimitri 2’08’57, 69. Jonnaert Kurt 2’09’07, 70. Murru Claudio 2’09’13, 71. Verbruggen Quentin 2’09’13, 72. Chauvin Sarah 2’09’15, 73. Bondiau Anthoine 2’09’29, 74. Benoit Michel 2’09’45, 75. Leroy Stephanie 2’09’51, 76. Moulin Arnaud 2’10’10, 77. Tiakanas Dimitrios 2’10’19, 78. Scozzaro Lorenzo 2’10’20, 79. Loriaux Émilie 2’10’39, 80. Dessard Marine 2’10’51, 81. Leszeynski Gregory 2’10’51, 82. Vercruysse Guillaume 2’11’03, 83. Chaufoureau Corinne 2’11’26, 84. Baligant Olivier 2’11’48, 85. Dauvin Sebastien 2’11’52, 86. Goffin Gilles 2’11’58, 87. Ortegat Maureen 2’12’18, 88. Coene Sebastien 2’12’44, 89. Dusart Anne 2’13’14, 90. Rovelli Patrizia 2’13’32, 91. Moroso Jean-Francois 2’13’54, 92. Nzenge Deda Christopher 2’13’59, 93. Hsia Sebastien 2’14’02, 94. Museur Christophe 2’14’03, 95. Ghysels Fred 2’14’11, 96. Debelle Florence 2’14’16, 97. Derom Christian 2’14’17, 98. Pichel Theo 2’15’30, 99. Chevalier Maxime 2’15’31, 100. Limonier Sophie 2’15’59, 101. Sipura Laura 2’16’45, 102. De Bilde Serge 2’17’10, 103. Paternostre Elise 2’17’19, 104. Balseau Samuel 2’17’19, 105. Sottiaux Nicolas 2’17’47, 106. Gustin Christel 2’17’59, 107. Rascon Nadine 2’17’59, 108. Georgery Philippe 2’18’23, 109. Gosseries Lionel 2’19’47, 110. Dereymaeker Benoit 2’20’07, 111. Leseine Kevin 2’20’07, 112. Sipura Mico 2’20’24, 113. Tassin Nathan 2’20’45, 114. Deleruelle Simon 2’21’18, 115. Jouret Charlotte 2’21’52, 116. Dooms Arnaud 2’23’16, 117. Honore David 2’23’25, 118. Doyen Thibaut 2’25’22, 119. Limbourg Marc 2’25’30, 120. Khovrenkova Anna 2’26’41, 121. Geens Melanie 2’26’41, 122. Martin Tony 2’26’50, 123. Brene Yves 2’26’51, 124. Supply Denis 2’27’19, 125. Geerinck Isabelle 2’27’22, 126. Delecosse David 2’28’00, 127. Wausort Pascal 2’28’01, 128. Sottiaux Xavier 2’28’02, 129. Burton Celine 2’28’49, 130. Geiregat Ronny 2’29’37, 131. Audit Édouard 2’29’39, 132. Vandenheede Ludwine 2’29’40, 133. Landrie Isabelle 2’30’10, 134. Mouffe Michel 2’31’57, 135. Frederic Nathalie 2’32’02, 136. Hotat Michel 2’33’15, 137. Vaniakaut Benoit 2’33’39, 138. Balligand Cecile 2’33’52, 139. Bartels Christophe 2’36’47, 140. Ignatov Valentin 2’36’50, 141. Ramaromanana Hery 2’38’03, 142. Maselis Ethan 2’39’13, 143. Zenner Éric 2’39’15, 144. Echegut Nathalie 2’39’40, 145. Doyen David 2’39’53, 146. Oorlynck Renaud 2’41’04, 147. Lebrun Gregory 2’45’32, 148. Lalieux Maxime 2’45’32, 149. Cotteels Julie 2’46’41, 150. Picard Nicolas 2’50’00, 151. Fernandes Dos Santos Valeria 2’51’19, 152. Bamps Nancy 2’52’29, 153. Stassin Francis 2’52’30, 154. Bellon Benoit 2’53’09, 155. Hermant Valerie 2’53’09, 156. Pattyn Beatrice 2’54’39, 157. Gilleman Genevieve 2’58’31, 158. Coyette Fabian 3’02’21, 159. Roland Cathy 3’02’33, 160. Mele Elio 3’03’20, 161. Kaersoel Olivier 3’05’48.