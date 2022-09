Froidchap. B 1 - Gozée 2

Le coach local était amer après la rencontre. "On s’est fait avoir par l’arbitre, qui était le président adverse, pointe Fabian Garcia. Beaucoup d’agressivité de leur part et une exclusion n’aurait pas été de trop. Leur penalty du 1-2 est inexistant." "Je crois que ce fût tendu des deux côtés, affirme Michaël Versaevel. Ils étaient très agressifs en face et on ne s’est pas laissé faire. Le nul aurait été logique car Froidchapelle est une belle équipe. On a malgré tout eu la possession du ballon."

Aulnois 0 - Montigny 15

Après-midi sans souci pour Montigny qui n’a pas fait de cadeau à des Aulnoisiens courageux mais pas au niveau.

Momignies 9 - La Buis. 0

Nouvelle victoire pour les Mominois. "Mes attaquants sont en forme en ce moment, se réjouit le T1 David Gourisse. Mais attention, la mauvaise période va arriver avec des terrains plus compliqués." "Le match a été très difficile pour nous, assure l’entraîneur adverse Angelo Salamone. On espère rebondir le week-end prochain contre Aulnois."

Sivry 4 - Marbaix B 0

La belle série de Sivry se poursuit avec un nouveau succès. "Marbaix aurait dû ouvrir le score après 2 minutes, reconnaît David Dartevelle. Nous avons progressé au fil du match. Notre défense s’est encore montrée solide, il suffit de voir notre goal-average. De temps en temps, on se met une pression inutile et ça peut nous jouer des tours, comme en début de match." Du côté de Marbaix, on n’y arrive toujours pas. "On a eu trois belles possibilités de marquer mais on ne l’a pas fait. C’est compliqué, explique le médian Alexis Genicot. En plus, on a évolué à dix pendant 40 minutes à cause d’une blessure…"

Gd-Reng 8 - Beaumont 2

18 sur 18 pour le leader. Les Beaumontois avaient ouvert le score très tôt dans la rencontre. "Ils ont fait illusion jusqu’à notre égalisation, souligne Vincent David. Ensuite, nous avons pris l’ascendant technique et athlétique. Mon groupe monte en puissance." "Le marquoir est un peu dur, juge Mederick Ros. Nous avons réalisé 20-25 bonnes premières minutes. On a lâché mentalement mais on a démontré qu’on était présents face à ce genre d’équipe."

Thuin 1 - Merbesars 2

Première défaite de la saison pour Thuin. Le penalty de Livémont avait répondu à l’ouverture du score d’Andrew Walenne. C’est le frère de ce dernier, Dawson, qui a offert les trois points aux Sartois.