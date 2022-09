Carte jaune: Brismez.

Buts: Giorlando (1-0, 13e ; 3-1, 62e ; 4-2 sur pen., 90+3e; 5-2, 90+4e), Vanhorick (2-0, 51e), Scorza (2-1 sur pen., 57e), Verghote (3-2, 73e).

PÀC/BUZET: Vandenvelde, Servais, Ficheroulle, Ravyedts (59e Severa), Francart D., Francart A., Giorlando, Mazzu, Bailly, Brismez (79e Crocco), Vanhorick (87e Nze).

LUINGNES: Aguilera Ranieri, Tambour, Lefebvre M., Lefebvre A. (73e Devos), Blancquart, Windal E. (73e Windal V.), Delecluse (73e Delcourt), Wouansi Yamapi (57e Reheul), Scorza, Bulteel, Verghote.

Après une belle victoire obtenue à Montignies, le PàC/Buzet devait confirmer dans ses installations face à un promu. Dans le premier quart d’heure, le succès commençait à se dessiner via Vanhorick, auteur d’un centre à ras de sol pour Giorlando, qui plantait là sa première rose de l’après-midi. Au retour des vestiaires, ce diable de Vanhorick doublait la mise grâce à un excellent pressing sur la défense adverse. Sur penalty, Luingnes relançait le suspens, mais Giorlando inscrivait dans la foulée un coup franc pour donner de l’air à ses couleurs. Les joueurs réduisaient la marque. En jetant toutes ses armes vers l’avant, Luingnes laissait de l’espace derrière. Tout profit pour les PàCmen et pour Giorlando, auteur d’un spectaculaire quadruplé. "Mettre 4 buts, c’est presque considéré comme un exploit. Donc oui, ça fait plaisir, soulignait Lucas Giorlando. C’était très important de confirmer notre victoire à Montignies et de commencer une série de victoires."