29-11, 17-24, 8-26, 13-20

CFB: Hennau 4-1, Bastianini L. 5-4 (1X3) et A., Gonsette 7-0, Michielin 11-2 (2), Bastien 4-2, Lefevre 2-0, Duval, Ballau 3-0 (1), Di Massa 0-7, Lavia, Hudlot 0-5 (1).

USVC: Ahmed 0-8 (1X3), Sculier 4-7, Karavokyros 6-3 (2), Steenberghs 2-5 (1), Verlinden 0-4 (1), Lebrun 2-4, Mertens 3-2 (1), R. Bearzotti 10-3 (3), Duding 8-10 (2), D. Linchant.

Samedi, une assistance des grands soirs garnissait les travées de la salle André Robert, similaire aux meilleurs crus du CEP dans sa dernière incarnation, dans les années 2000. Les premiers échanges étaient à mettre au crédit visiteur. Duding dans la raquette, Bearzotti et Mertens de loin alimentaient la marque alors que le seul Ballau trouvait la cible au CFB: 12-10. L'équipe locale laissait cependant passer l’orage. Subitement, le rythme grimpait d’un ton, obligeant Huegaerts à prendre un temps-mort à 20-10. L'effet était nul: 26-10 et 29-11 à la fin du premier quart. Le jeune Hennau s’était mis en évidence, ainsi que Michielin. Le deuxième quart était plus disputé mais Fleurus conservait une dizaine de points d’avance: 34-24, 41-24, 41-32 et 46-36 au repos.

À peine reprenait-on qu’Alessio Bastianini retombait mal sur un tir à trois points. La blessure semble grave. S’en suivait une période de flottement dont profitait l’Union pour se rapprocher à 46-43 et ensuite passer devant à 48-51. En bons prédateurs, Sculier et Ahmed insistaient: 51-59. Le plus dur était fait pour le Campinaire. Restait à gérer et contrôler la situation, ce qui était réalisé sans difficulté lors des dix dernières minutes.

Des blessures à soigner

"Je ne suis pas trop déçu par le verdict, reconnaît le coach du CFB Arnaud Maquigny. Nous avons livré une excellente première mi-temps. À mon sens, nous aurions certainement résisté un peu mieux par la suite si les refs avaient un peu moins laissé jouer. Mais le plus grave, à mes yeux, concerne la blessure d’Alessio. Ce serait un sale coup si son indisponibilité devait durer longtemps."

En face, Stéphane Huegaerts ne s’expliquait toujours pas la difficile entrée dans le match de son groupe: "C’est à chaque fois la même chose, nous attendons le repos pour hausser le ton. Il n’empêche que ce résultat est positif, surtout sans le concours de Lucas Bearzotti, qui soigne toujours sa solide entorse."