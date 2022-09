Bel étalage de force

Face à un adversaire expérimenté, composé d’une majorité de filles nées dans les années 80, et habitué à dominer, Courcelles a fait étalage d’une qualité mâtinée de concentration et de maturité. Les joueuses de Jean-François Duez ont mené du début à la fin, même quand Esneux a durci le jeu. De plus, elles ont explosé le match dans le quatrième quart, mettant ainsi fin à une invincibilité à domicile longue de près de deux ans. Dom.A.