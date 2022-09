Gosselies doit être plus offensif

Après la prestation ratée de la semaine dernière, une remise en question est demandée aux Gosselies. Le président est d’ailleurs descendu dans le vestiaire ce mardi. "C’est surtout l’approche du match qui a été reprochée au groupe, précise l’entraîneur du RGS, Antonio Passalaqua. J’espère voir une réaction ce dimanche à Uccle. Et cela d’autant plus que, selon les échos, le Léo sera un de nos concurrents dans la course au maintien. Mais il vient de prendre trois points. On sait que dans cette série, il y a souvent des surprises. Nous espérons que parfois elle viendra de nous."

Si les Casseroles ont trouvé une stabilité défensive, il y a encore énormément de travail sur le plan offensif. "Les gars doivent juste reproduire en match ce que je vois à l’entraînement. Ils doivent provoquer plus et prendre leurs responsabilités en zone de finition. On doit oser aller au duel. On doit aussi effacer ce manque de confiance qui nous coûte cher."

Même si le coach espère rapidement retrouver des forces vives puisqu’Adam, Kudiangana ou D. Passlacqua sont toujours à l’infirmerie, il ne s’empêche pas d’opérer des choix. Bertoncelo, par exemple, ne sera pas sur la pelouse dimanche. V.M.