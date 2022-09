Alors que les précédents tournois qui avaient eu lieu au Parc Mambourg n’avaient pas rencontré un grand succès, cela s’est beaucoup mieux passé pur ce dernier avec pas moins de 161 inscrits! Dont 48 rien que dans le tableau des messieurs 6. Pour l’emporter, Guillaume Lavis (C30.6) du TC Jamioulx a dû se défaire de six adversaires dont Valentin Peetermans (C30.6) du Kalypso. Un autre Kalypsien a été battu en finale: Hubert Demoulin (C15.2) en messieurs 4. Le Fontainois Julien Lion (B + 2/6) a profité de ce troisième tournoi remporté pour grappiller des points au classement du Critérium et se rapprocher de son ami Anthony Pellegrini. En 35-6, le C30.5 gerpinnois Gérald Piret a dû attendre ce dernier tournoi pour remporter un premier titre, lui qui avait été finaliste au Bertransart. Trois tableaux de dames ont pu être montés par le juge-arbitre Jean-Marie Mayeur. Et parmi les trois gagnantes figure la Kalypsienne Laora Dasset (C30).

Julien Lion est le trait d’union entre le tournoi de l’ex-Ermitage et de la Raquette Beaumontoise puisqu’il s’est aussi imposé au pied de la tour Salamandre, portant son nombre de titres à quatre. Le tournoi a aussi été marqué par l’affrontement final des messieurs 4 entre les Jadin père et fils, classés tous les deux C15.4: Killian y a battu son papa Mike. Autres victoires locales: Serge Dehon (C15.3) en 35-4 et Paul-André Sottiaux (C30) en 35-5. Serge a perdu son autre finale en 45-3, contre le C15.5 Jonathan Fiorelli du TC Montagnard. Comme à Charleroi, c’est un Jamelovien qui a gagné la série des messieurs 6, en l’occurrence Maxime Fievet (C30.4). Quant au Thudinien Hugo Debrulle (C30.3) de l’école Demeroutis du RTC Thuin, il n’a eu besoin que d’un match pur gagner en messieurs 5. Le Lausprellois Stany Mercy (B0), lui, n’a pas eu besoin de monter sur le court pur gagner en messieurs 2: bye en demie et forfait de son adversaire en finale. Petite déception: seuls deux tableaux féminins ont pu été montés.

Trois joueurs font le doublé à Fontaine

Un tout dernier tournoi de doubles a également eu lieu la semaine dernière sur les courts du TC Fontainois. Quelques joueurs ont remporté deux titres: Alexandre Valentin (TC Jamioulx) en messieurs 2 avec Noa Bazin (Bjorn’s Club) et en mixte 3 avec Caroline Watteyne (RTC de Thuin), Killian Jadin (Raquette Beaumontoise), encore lui, en messieurs 5 avec Jean-François Beroudiaux (Raquette Beaumontoise) et en mixte 5 avec Catherine Jauniaux (Lausprelle), Carinne Charlier (RTC de Thuin) en dames 5 avec Isabelle Lebrun (RTC de Thuin) et en dames 6 avec Isabelle Delepeleere (RTC de Thuin).