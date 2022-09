Toutes les bonnes choses ont une fin

En l'absence de Masters hennuyers, les tournois disputés la semaine dernière ont marqué la fin officielle du Critérium 2022. Et c'est au TC Mouscron et au Séquoia Ath qu'est revenue la lourde tâche de refermer ce chapitre du tennis hennuyer. Chez les Géants, on n'a recensé que 32 inscrits versés dans quatre tableaux. Plus de succès chez les Hurlus, où 147 joueuses et joueurs se sont répartis les derniers points à distribuer cette saison. "Un bon score dans la mesure où nous n'organisions que des catégories de simples, intervient Stéphane Vuylsteke, le juge-arbitre mouscronnois. Et avec une météo capricieuse, nous aurions de toute façon eu du mal à en accueillir beaucoup plus tout en menant le tournoi à son terme dans les temps."