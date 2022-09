Thudiniennes et Lovervalois dans l’histoire

Après le Bois du Prince, sacré huit jours plus tôt via ses messieurs 45-1, deux autres clubs espéraient à leur tour à devenir champion de Belgique dimanche dernier. Les dames 25-2 du RTC de Thuin, tout d’abord. Elles se sont rendues à la côte, à Nieuport plus exactement, non pas pour y manger des croquettes aux crevettes mais bien pour y affronter le KTC Issera. Même si elles avaient franchi le cap des quarts et des demies sans trop de difficultés, les Thudiniennes se doutaient qu’elles seraient chaudement accueillies et qu’il faudrait batailler ferme pour décrocher le titre tant convoité. Pour cette finale, pas de surprise dans la composition de l’équipe: Wivine Barbier, Manon Coulon, Morgane Wattiaux et Anne-Catherine Brogniet sont désormais inséparables! Wivine et Anne-Catherine ont gagné leur match en deux manches, Morgane et Manon ont perdu ce qui fait que c’était l’égalité parfaite après les simples. Dans les doubles, bien que défaites, Morgane et Blandine Delprat, venue en renfort, ont eu la bonne idée de prendre un set. Et cela a fait toute la différence puisque derrière Anne-Catherine et Wivine ont encore assuré! Voilà donc les Thudiniennes qui font une nouvelle fois la fierté de tout un club! Plus tôt dans la saison, elles avaient été sacrées championnes du Hainaut pour la troisième année consécutive!