Les Castellinoises épatent encore

Depuis plusieurs années et même mois la progression d’Amélie Collin et de Roxane Cleppe est fulgurante. Les deux athlètes de l’UAC ont franchi une nouvelle étape dans leur jeune carrière à Courtrai dimanche. Ainsi, Amélie est tout simplement devenue championne de Belgique des espoirs sur 800 m! Sa course était prévue dès 11h00. Elle s’est décantée lorsque la Castellinoise a décidé de pousser sur le champignon, ce qui lui a permis de terminer à l’aise en 2'15'33 devant Heleen Vermeulen (AC Lyra, 2'16'65) et Marine Joblin (Excelsior, 2'17'36). Son chrono est moins bon que l’an dernier (deux secondes) mais la course très lente n’incitait pas à une performance chronométrique. Troisième l’an dernier, elle décroche ainsi cette année le Graal!