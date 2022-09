De belles prouesses à l’Ironlakes

En solo ou par équipe sur le full

Le même jour, les plus téméraires prennent le départ du "full", où toutes les distances sont doublées (3800 – 180 – 42). Nico Sijmens, l’ancien coureur cycliste professionnel, veut faire mieux qu’en 2019 et ses 10h04. Mais au final, les conditions climatiques ne lui permettent pas de terminer sous la barre des 10h00 mais il décroche tout de même une belle 7e place. L’épreuve peut également se faire en relais, avec un nageur, un cycliste et un coureur à pied. C’est l’option que choisit le Burger Grill Triathlon, une team formée par Nicky Detry, Fabrice Van Espen et Éric Brossard, remplaçant Sébastien Mahia en dernière minute pour cause de blessure. Les trois hommes s’imposent dans les relais.

La remontada de Dupont

Après une bonne nuit de sommeil, c’est reparti pour un tour! Dimanche, la journée est complètement ouverte aux plus jeunes et aux débutants. Dès 6 ans, les petites têtes blondes peuvent s’inscrire. Le résultat marquant de cette seconde journée revient à Jeanne Dupont sur le DO (1500 - 40 – 10). La jeune triathlète de chez Tribikestation sortie en 38eposition chez les athlètes féminines après la natation, fait un très gros vélo, et une course à pied encore plus incroyable pour remonter à la seconde place. "Je suis fière de ma course. Mon vélo et ma course à pied se sont super bien passés. Si je dois encore améliorer quelque chose, c’est la natation", raconte l’athlète. Le champion de Belgique de natation en 400 mètres nage libre en 2019, Lucas Dal, reconverti en triathlète depuis quelques mois, termine quant à lui à une superbe 3eplace sur l’épreuve "promo"(750 – 20 – 5).