Malheureusement les coureurs étaient beaucoup moins nombreux qu’espéré: 83 au total des deux distances. La faute plus que probablement à une météo désastreuse et à la concurrence puisqu’une autre course se déroulait à quelques kilomètres de là, à Mont-sainte-Geneviève. Les courses pour enfants auront quant à elles rassemblé une trentaine de jeunes foulées.

Partenaires d’entraînement au sein du team Vertigo, Erwin Provoost, Alexandre Luyckx et Olivier Briffeuil ont fait la course ensemble durant une grosse partie des 6 km. "C’est mercredi à la sortie de notre séance commune que je leur ai proposé de venir courir ce samedi à Fontaine, lance Erwin. J’avais très envie de venir car je réside ici. On est même passés devant ma maison!"

C’est à 300 m de l’arrivée qu’Alexandre a lâché ses deux amis. "Il est plus jeune et plus véloce que nous!, avance Olivier. Pour ma part, Erwin et lui m’avaient lâché bien plus tôt, vers le 4ekm."

Ce n’est pas une première victoire pour Alexandre qui court régulièrement dans le challenge provincial. "Ce genre de distance, relativement courte, me convient totalement. Dès que mon programme sur piste me le permet, je me permets de faire l’une ou l’autre incursion dans des joggings."

Olivier Briffeuil n’était pas peu fier d’annoncer que son fils Mathis avait terminé 5e. "Ce n’était que ma deuxième course, la première c’était il y a deux ans, expliqua le fiston. Mon sport, c’est le vélo. Ici c’est papa qui m’a proposé de venir vu que je n’avais pas de sorties vélo de prévue."

Fontainoise elle aussi, Loane Pantaleo, 1redame de la courte distance, ne connaissait pas la plupart des routes empruntées. "Je m’entraîne davantage sur piste, déclara-t-elle. Mes distances de prédilection sont 1500 et 3000 m. Plutôt que de faire un entraînement, je me suis dit que j’allais courir ici avec mes amis et je ne le regrette pas car non seulement j’ai découvert certaines rues mais en plus c’est toujours agréable de gagner."

Sur la longue distance, David De Wulf l’a emporté devant Thierry Appart et Guillaume Delplanche qui se sont livrés à un beau sprint final.

Le come-back de Jean-François Bossant

Longtemps gêné par des blessures qui l’auront privé de toute compétition durant de longs mois, Jean-François Bossant, deuxième de la courte distance ce samedi à Mont-Sainte-Geneviève, essaie de retrouver peu à peu son niveau. "Ce n’était que ma 7ecourse de l’année. Grâce aux soins de mon kiné, je parviens dorénavant à m’entraîner plus ou moins normalement mais je suis encore loin de là où je voudrais être. Ce samedi était une belle occasion pour essayer de rattraper un peu de vitesse. Je dois encore retrouver ma place dans les pelotons: je remarque que ceux-ci ont bien changé. Il y a beaucoup de nouvelles têtes."