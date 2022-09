Arbitre: M. Chaspierre.

Cartes jaunes: Vanhecke, Maisonneuve, Ocakli, Dahmane.

Buts: Maisonneuve (0-1, 5e), Franco (1-1, 12e).

RAAL: Libertiaux; Faye, Corneillie, Calant, Vanhecke, Gobitaka, Francotte (74eLiongala), Vanzo, Franco, Soumaré, Lambo (64eBadibanga).

Olympic: Moriconi; Reynders, Felix, Maisonneuve, Reynders, Ocakli (63eIto), Guedj, Ouali (63eHadj-Moussa), Kouri, Dahmane (77ePerreira), Delbergue (77eNgoyi).

Venus à La Louvière mieux organisés que lors de leurs précédents matches, les Dogues auraient pu créer la surprise au Tivoli dans leur deuxième derby hennuyer en une semaine.

Si c’est la RAAL qui s’était créé la première occasion via une frappe de Franco dans l’axe, c’est bien l’Olympic qui allumait le marquoir en premier. Sur un corner que les Carolos avaient reçu après une perte de balle de Francotte, Felix reprenait une première fois au premier poteau mais c’est Maisonneuve dans un deuxième temps qui poussait au fond.

Les joueurs de Xavier Robert ont toutefois courbé l’échine rapidement avec un Franco qui a allumé Moriconi deux fois en quelques secondes avec l’égalisation sur la deuxième tentative après un débordement de Gobitaka sur le flanc gauche et un centre que Franco reprenait victorieusement à l’entrée du rectangle.

Il n’y aura plus de but ensuite même si la RAAL s’est créé le plus d’occasions, prenant le match à son compte face à une équipe qui avait plutôt misé sur son organisation défensive même si une bourde de Maisonneuve aurait pu offrir la balle de match à Soumaré juste avant le retour aux vestiaires.

La deuxième période a été bien moins alléchante et rythmée avec Charleroi qui faisait déjouer les Louviérois, lesquels ont toutefois eu deux autres balles de match dans les arrêts de jeu. Les Dogues peuvent remercier Moriconi, déterminant!