Un coach agacé à Mont-sur-Marchienne

Nouvelle courte défaite pour Mont-sur-Marchienne, qui n’y parvient décidément pas, au grand dam du coach Pascal Chouli, particulièrement remonté. « Plusieurs joueurs, dont trois du cinq de base, sont arrivés à un quart d’heure de l’entre-deux. Ils ne commencent pas et lorsqu’ils montent, le temps pris pour se mettre dedans permet à l’adversaire de prendre l’ascendant. Il n’y a rien de fait au repos (37-32) mais la reprise, à notre mauvaise habitude, est mauvaise. Malgré une révolte dans les trois dernières minutes, nous nous inclinons dans un match où il y avait place pour passer. Je n’accepte pas, plus, la suffisance et la nonchalance affichée par certains. Si l’on n’est pas prêt à réaliser les sacrifices nécessaires à ce niveau, mieux vaut redescendre en P1. » Dom.A.