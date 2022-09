Morlanwelz 7 - Beaumont 1

Morlanwelz n’a pas fait dans la dentelle face aux Macarons L’unique but de Carlier, à la 40e, fut loin d’être suffisant pour les hommes de Lecocq. Billiet, De Vitto, Brandl et Demeuldre ont chacun trouvé le chemin des filets pour les visités.

Froidchapelle 3 - Ressaix 2

Contre la solide équipe de Ressaix, Froidchapelle a puisé dans ses réserves pour faire la différence et arracher des points précieux.

Chapelle 1 - Fontaine 1

À l’extérieur, Fontaine a trouvé le moyen d’aller chercher un bon point. C’est Chaibai qui débloquait la situation, dès la reprise, sur penalty. Mais, dans la foulée, La Rosa égalisait!

Thuin 1 - Frasnes 0

Dans un match au sommet, Thuin a trouvé le moyen de tirer son épingle du jeu. Pour Frasnes, cela se complique au fil des semaines. L’unique but de la rencontre est tombé à la 55e, via Van Langenhove! Grâce à cette victoire, les Thudiniens réalisent une belle opération au classement.

Erpion 0 - Roselies 4

C’est la deuxième surprise du week-end! Roselies a joué un mauvais tour à la solide formation d’Erpion. En grande forme depuis le début de saison, malgré quelques kilos excédentaires, Kruys a trouvé le chemin des filets à deux reprises. Les deux Blaha ont également trompé le portier adverse.

Gerpinnes 2 - Snef 1

Gerpinnes a parfaitement négocié ce match au sommet, en signant une victoire importante face à l’ex-pensionnaire de première provinciale. C’est ce bon vieux Pasquale qui trouvait la faille, après seulement quelques minutes de jeu. Après la 60e, Arcangeli doublait la mise et portait un coup au mort de Snef. Mais les visiteurs réagissaient via Pezzotti. Ce retour était trop tardif et Gerpinnes tenait le coup.

Anderlues 3 - Nalinnes 2

Anderlues poursuit sa marche en avant, avec une nouvelle victoire. Pourtant, les visiteurs se sont accrochés dans cette partie. Meunier répondait à Mauro, alors que Lukamba répliquait après le but de Flener: 2-2. Alves Rosa offrait la victoire aux siens, sur le fil, à la suite d’un penalty.