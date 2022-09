«On ne doit pas se sous-estimer» à Monceau

Monceau a perdu son premier match de la saison, la semaine dernière, face à Manage. Un petit coup d’arrêt pour des Moncellois qui montaient en puissance. "On n’était pas dans le coup et on a offert un but rapidement, lance Michel Dufour, l’entraîneur. On a donc dû courir après le score, sans jamais parvenir à revenir dans le coup. C’était compliqué. Face à ce genre d’adversaire, on doit être à 100%. Le groupe doit être concentré du début à la fin."

Accepter le combat

Ce sera la même chose, ce week-end, pour la venue de Mons. "Mons, Tournai, Manage, ce sont de belles équipes. Mais mon groupe ne doit pas se sous-estimer. À 100%, il est capable de rivaliser. Mais il doit accepter de combattre sans rien lâcher. Mons dispose d’un bon groupe, avec de solides renforts. Ce sera une belle bagarre, je l’espère."

D’autant plus que les Montois viendront en nombre. "On annonce plus de soixante supporters adverses. Mons aura l’impression de jouer à domicile. Mais c’est bon la pression. On doit se concentrer sur notre match et avoir confiance en nous."