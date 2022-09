«La mentalité fait la différence» à Gosselies

Le point arraché à Onhaye doit servir de déclic à une équipe de Gosselies qui ne veut plus vivre une saison difficile. En déplacement, les hommes du président Scimémi ont prouvé qu’ils avaient leur place au sein de la division. Maintenant, ils doivent trouver les ressources pour la conserver. « J’ai aimé la mentalité de mes joueurs, explique Tonio Passalacqua, l’entraîneur. C’est en s’arrachant que l’on va aller chercher ce maintien. Au fil des semaines, je récupère un groupe au complet. Il y a plus de concurrence. Les gars doivent se battre deux fois plus pour obtenir leur place. » Ce week-end, l’entraîneur devra un peu revoir son groupe. « Santinelli, notre capitaine, Bonomini et Baynon sont blessés. Ils devraient revenir la semaine prochaine. Meo, lui, est toujours suspendu. Heureusement, je peux compter sur le retour de Thomas Soudant. C’est un des patrons de l’équipe. Quand il parle, le groupe l’écoute. Il va nous faire du bien. Les autres joueurs que je vais reprendre devront en profiter pour se montrer. Je veux des gars qui mordent dans ce ballon. »