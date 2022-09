À la recherche de sérénité

Mine de rien, le mi-parcours de la première tranche va être atteint, demain et peu de formations ont déjà atteint leur rythme de croisière. Ainsi, si les Ransartois ont, enfin, trouvé le chemin des filets après trois rencontres de disette, ils n’ont toujours pas connu les joies de la victoire, et ce ne sont pas les seuls. "2 sur 12, ce n’est pas assez, reconnaît le coach des Cougars, Vincent André. Il est temps de se lancer véritablement et, pour cela, nous avons besoin, rapidement, d’une victoire pour pouvoir travailler dans le calme."