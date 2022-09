Pour bien démarrer la compétition à la maison

Ce club est issu de la fusion De Pinte avec Deinze et Nazareth. Il présente une équipe première constituée pour moitié de jeunes joueurs, pour l’autre de garçons plus expérimentés comme Gesquière, Geukens, Lataire, Van Caeneghem ou Rik Van den Bergh, formé durant plusieurs saisons au CEP Fleurus.

L’ex-De Pinte a assuré en Coupe en réalisant un quatre sur quatre face à des formations de Nationale 3 et Neufchâteau, écrasé d’une trentaine de points.

Décevant en Coupe

À la maison, le groupe carolo, assez décevant en coupe de Belgique, serait pourtant bien inspiré de démarrer en force. On a pu constater la saison passée, où il n’y avait heureusement pas de descendants au terme de la compétition, que surnager à ce niveau n’avait rien d’évident. Pour rappel, les espoirs carolos avaient terminé à la dernière place. On attend évidemment plus cette année d’un groupe dont la base (les Vrencken, Shema, Ellis, Azdeh et Hautekeet) sera impliquée par la vie au jour le jour de l’équipe première, comme l’ont été dans un passé récent les deux Samardzic, Fogang et Makwa qui, désormais, se concentreront complètement sur leur éclosion parmi l’élite.