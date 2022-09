«Apprendre à gagner»

Samedi soir (20h30), l’Olympic est attendu au Fresh-Air. "Sur nos cinq prochains matchs, nous allons rencontrer quatre Bruxellois. C’est costaud, le Fresh-Air met beaucoup d’intensité physique."

Belgrade B – Charleroi (d. 11h45)

Les problèmes défensifs rencontrés à Haneffe ne devront pas être reproduits face aux individualités carolos. "La défense dure sera obligatoire pour contrer Cirelli et sa bande, notamment dans l’un contre un, pense le coach, Didier Themans. Charleroi propose aussi une grosse pression. On va dès lors travailler les montées de balle pour éviter d’en perdre de trop. D’autre part, comme la D3 preste juste après, Cerquarelli, Hucorne et Davreux seront mis au repos. Cela donnera l’occasion aux autres d’avoir plus de temps de jeu et de s’illustrer."

De son côté, le CEP, revigoré, tentera de confirmer son succès de Linthout.