Territoire défendu

À Chimay, Julien Vecchiato a gagné en messieurs 4 (avec le Couvinois Laurent Dubuc), en messieurs 5 (avec le Momignien Thibaut Snauwaert) et en messieurs 6 (avec un autre Momignien, Dimitri Willems). Julien Delers et Maxime Leleux ont gagné en messieurs 3, Catherine Capouillet en dames 5 (avec la Cerfontainoise Céline Roulin), Sylvie Bouleau et Justine Lambert en dames 6, Geneviève Depienne avec Brigitte Foulon (dames 7) et Jean-Pierre Scohy (mixte 7). Le Couvinois Laurent Dubuc a aussi gagné trois tableaux: messieurs 1 avec York Junemann et 2 avec Olivier Lambert, messieurs 4 avec Julien Vecchiato…