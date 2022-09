L’avenir se veut radieux pour le TUM de «Domi»

Le tournoi organisé en septembre par le Tennis Union Mouscron a historiquement toujours bien marché. Certains joueurs viennent y chercher les derniers points nécessaires pour bien figurer au Critérium, d’autres pour prendre un classement, et d’autres encore se rendent chez la famille Seynhaeve pour le simple plaisir de prolonger un peu leur saison. Mais de là à réunir 194 participants toutes catégories confondues, il y a un pas que Dominique Seynhaeve, le maître des lieux, ne se serait sans doute pas risqué à franchir il y a quelques semaines. Entre l’explosion du coût de la vie, l’avènement du padel et sans doute bien d’autres bonnes ou moins bonnes raisons, il faut bien avouer que l’année 2022 n’a pas été des meilleures en termes d’inscrits aux différents tournois organisés par les clubs de Wallonie Picarde. "Ce qui est le plus surprenant, c’est qu’avec 194 inscrits, nous avons amélioré le score des années précédentes. Et de ce que je vois et de ce qu’on me rapporte des autres tournois, ça fait figure d’exception,"explique très justement "Domi".