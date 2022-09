Une défaite encourageante de l’Olympic

La déception était palpable à l’Olympic samedi soir. Il faut dire qu’après un très bon quart d’heure, les Dogues ont encaissé un but qui a fait dérailler la locomotive olympienne. « J’ai été surpris sur le but du RFB, admet Tanguy Moriconi, le portier carolo. Nous avions trois joueurs face au porteur du ballon mais aucun n’est allé le presser. Le tir est puissant. Je ne vois le ballon qu’à la dernière seconde. Je n’ai pas pu l’intercepter. C’est d’autant plus dommage que nous avions bien entamé cette rencontre. »