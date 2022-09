Simon Stevens dans les étoiles à l’Excelsior

Avec son tableau messieurs 1 estampillé cinq étoiles, l’Excelsior Jumet a organisé un tournoi de tennis d’un niveau très relevé avec pas moins de neuf joueurs classés série A dans le tableau final. On y retrouvait aussi un B-15.4 bien connu dans la région, Simon Stevens. Classé lui-même parmi les A durant trois ans et actuellement B-15.4, il est encore classé parmi les meilleurs Belges, au 69e rang. Il ne faisait pas partie des favoris mais c’est pourtant lui qui s’est imposé, décrochant ainsi son premier titre dans un tableau cinq étoiles! Pour rejoindre le grand tableau, le Carolo qui entraîne au RAECT Mons avait dû passer par la case qualifications: victoires contre le B-15.2 Julien Koch (143e belge) puis le B-15.4 Natan Leemans (67e). Dans le tableau final, il a éliminé le A Loïc Juszczak (29e, tête de série n°4) et les B-15.4 Louis Van Herck (51e) et Scott Nicolas (84e) avant de surprendre le grand favori Benjamin d’Hoe (A, 17e). Soutenu par sa famille et ses amis venus en nombre, Simon a obtenu une victoire probante en deux manches. À noter aussi le beau parcours de Karim Tourmous (B-15.1) qui a gagné quatre matchs pour se retrouver dans le tableau final où il est tombé contre d’Hoe. Freddy Carallo (B + 4/6) en messieurs 3 et Carmelo Lorena (C15.2) en messieurs 4 sont les deux Jumétois vainqueurs. Le tableau des messieurs 2 était aussi imposant avec des qualifications et la finale, remportée par Alexandre Gossiaux (B-15) du Bjorn’s Club, fut la seule à être reportée au lundi.