Les Tuniques Bleues ont perdu des plumes

Malgré ce contretemps, les Tuniques Bleues restent invaincues et n’ont toujours pas pris le moindre but. "Nous sommes satisfaits de notre début de championnat, résume Lardin. Tout comme notre adversaire de dimanche, nous n’avons toujours pas perdu. On sait qu’un jour ou l’autre, on va prendre un but et qu’il faudra réagir. Mais ce début de championnat prouve notre solidité, même dans des parties plus compliquées comme celle de ce week-end où, encore une fois, nous avons souffert."