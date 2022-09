Le maillot jaune de l’UAC était tout sauf discret: malgré la fête de la veille marquant le 50eanniversaire du club (qui s’était terminée aux petits heures pour certains), ils étaient plusieurs à avoir fait l’effort d’enfiler leurs baskets. Dont Florent Lacroix, Amélie Collin et Roxane Cleppe qui figurent tous les trois parmi les vainqueurs de la matinée. "Je suis rentré chez moi à 2h00 du matin mais comme c’était la course du club je me devais d’être là, racontait Florent, sacré sur le 6 km. J’avoue que j’ai eu le souffle un peu court… Néanmoins j’ai su faire ce qu’il fallait pour m’imposer."

Florent était venu en famille: ses enfants Nathan et Théo ont gagné leur course pour jeunes alors que sa compagne Marine Jomaux terminait 3e dame de cette courte distance.

Son été, il l’a passé principalement dans le championnat de cross-biathlon. "Mon objectif est toujours de terminer parmi les huit meilleurs pour disputer le championnat de Belgique. Il me reste deux manches pour confirmer ma place dans ce top 8. Cette course était donc une bonne préparation."

Roxane, qui a gagné la longue distance chez les féminines, a aussi eu un week-end chargé puisqu’elle avait aussi couru (et gagné) à Binche quelques heures plus tôt sur le 6 km. "J’en avais encore sous le pied ce dimanche matin et mon entraîneur jacques Steinier avait marqué son accord pour que je fasse ces deux courses. Mon esprit est tourné vers le championnat de Belgique de 5000 m du week-end prochain: j’aimerais au minimum égaler mon meilleur chrono sur la distance qui est de 16'54'43. Après il sera temps de penser à la Cross Cup."

Daniel Fagi sur le long

Sur la longue distance l’Erythréen Daniel Fagi a confirmé sa belle victoire à l’Indus’Trail fin août, se détachant du reste du peloton dès le 3ekm. "J’aime bien courir dans diverses régions en Belgique. J’oscille entre des courses de 5 et 21 km." Il a déjà couru les 20 km de Bruxelles en 1h02'08. "Là je prépare une période de semi-marathons."

Victorieux deux jours plus tôt sur le court à Villers-Perwin, Damien Dehu n’a pas cherché à accompagner Fagi. L’important pour lui était d’assurer sa position de leader du classement général du challenge. "Je voulais toutefois bien prester car ma famille était là pour me soutenir!"

Gianni Guido se satisfaisait pleinement de sa 3eplace. "J’ai été gêné par un lacet défait mais finir troisième me paraît logique. Surtout je me suis rassuré après ma course à Binche d’il y a quelques heures où, malgré ma deuxième place, les sensations étaient très mauvaises."

Gianni se prépare à faire ses débuts sur marathon: ce sera à Malaga fin décembre. "Je vais partir sur une base de 2h30, mais le chrono ne sera pas essentiel pour cette première."