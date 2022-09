Fleurus a manqué d’envie à Loyers

Plutôt méfiant avant la rencontre "Il faudra plutôt faire attention au résultat du deuxième tour à Fleurus", avait lâché en prélude le coach loyersois Nicolas Rassart. Ce dimanche après-midi, les "Rouges"ont décroché leur premier succès en championnat (63-50) face au CFB Fleurus, tombeur de Profondeville le week-end passé. "Surpris positivement de la part de l’équipe, narre l’entraîneur namurois. Les filles ont parfaitement respecté les consignes défensives. Elles limitent bien la meneuse Foerster et offensivement, on s’est bien débrouillé. D’autant que les conditions n’étaient pas réunies." Avec Gérard et Lukowiak blessées mais alignées et Mathieu qui a dû partir en cours de match pour des raisons professionnelles, Loyers s’est retrouvé à 6 pour terminer la rencontre. "Nous menons de près de 20 unités durant toute la rencontre mais on a senti que les 2-3 dernières minutes, on craque physiquement et c’est ainsi qu’avec deux tirs à 3 points, Fleurus réduit la marque à -13. Heureusement, nous avons un bon mix entre jeunesse et maturité."