Courcelles surprend, Montignies coule

Arbitre: M. Cyx.

Cartes jaunes: K. Noël, Bastin, Gianfelice, Altintas, M. Gaspard, Frate, Bonafede.

Carte rouge: L. Noël (2cj, 74e).

But: Boroczky (1-0, 58e).

COURCELLES: Gillain, Steens, Marchand, Brogno, L. Steens, Hamraoui (59eAltintas), Vandewalle (88eMirante), Lefebvre, K. Noël (79eGianfelice), Kemayou, Boroczky (65eBastin).

MONTIGNIES: Eeckhout, M. Gaspard, Struyven (68eLouahed), Mesrouri, Carinich, Frate, Ndiaye, Voronin (65eBonafede), L. Noël, Langlet (61eL. Gaspard), Lange.

La surprise était au rendez-vous avant même le coup de sifflet initial de M. Cyx. Après une semaine agitée et marquée par le limogeage de l’entraîneur de Courcelles et l’annonce de plusieurs cadres du groupe de leur volonté d’arrêter, l’équipe était pratiquement au complet ce dimanche. Seuls les frères Fiore, Nuyts, Villaroman et Da Cruz n’étaient pas présents.

Cela n’a pourtant pas permis aux deux adversaires, qui se connaissent bien, d’offrir un spectacle de qualité. La rencontre s’est déroulée essentiellement dans le milieu du jeu avec un nombre incalculable de duels et peu de mouvements. De temps en temps, de longs ballons survolaient les médians mais ils ne pouvaient être exploités.

Dans ce contexte, la solution pouvait émerger d’une phase arrêtée comme sur le coup franc montagnard qui offre une occasion à Voronin qui place son essai au-dessus des buts de Gillain. Ou comme le coup franc de Langlet qui passe juste à côté de l’objectif. Courcelles réplique en fin de première période avec Vandewalle qui part dans la profondeur mais bute sur Eeckhout.

Après la pause, les Coqs profitent d’une mauvaise reconversion défensive visiteuse à l’heure de jeu. Loony Steens cède en retrait à Boroczky qui inscrit l’unique but du derby. À un quart d’heure du terme, M. Gaspard sert L. Gaspard mais le tir du Montagnard est repoussé par Lefebvre.