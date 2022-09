JS Erpion 1 - Montigny 5

Première victoire de la saison pour les Montagnards grâce aux buts de Heinesch (2), Laudano, El Karti et De Winter. Pour Erpion, c’est le retour sur terre après son premier succès décroché le week-end passé à Aulnois. "On était revenu à 1-2 et un but a apparemment été injustement annulé. C’est un tournant, soulève Antony Moles. Le score est un peu dur selon moi."

Froidch. 3 - Merbesars 2

Nouveau succès pour Froidchapelle qui comptabilise 9 points après 4 matches. "On a affronté une belle équipe, reconnaît Fabian Garcia. On a tout mis dans ce match et le résultat est même un peu flatteur car Merbesars aurait pu l’emporter aussi."Les Sartois ne se sont cependant pas montrés efficaces, un problème en ce début de saison.

Momi.2 - Aulnois B 0

Le score dit tout sur ce match. Les Mominois ont infligé une nouvelle défaite à Aulnois, qui n’a toujours pas inscrit le moindre but dans ce championnat. Il sera bye la semaine prochaine, l’occasion de faire le point sur cet horrible début de saison.

Gd-Reng 7 - Marbaix B 1

Marbaix, avec seulement un seul joueur disponible sur le banc, n’a pas fait le poids. "Ça me désole parce que je me tape 1h30 de route pour me faire gifler de la sorte…"déplore Bernard Frère. Les Abeilles ont pourtant été menées dans ce match, avant de reprendre les choses en main. "Le but encaissé m’a mis en rage mais on a bien réag i, souligne Vincent David. Le calendrier jusqu’à la fin de la première tranche nous semble favorable. La tranche est notre objectif premier, ça nous permettrait d’enlever un peu de pression."

Sivry 2 - La Buissière B 0

Sivry poursuit sa belle entame de saison avec un 9 sur 12 au compteur. Le doublé de Maxime Lousberg les emmène à la troisième position ex aequo.

Thuin B 2 - Chimay 2

Pour sa première sur le banc chimacien, Fabrice Meurant a décroché le premier point de la saison des Coalisés. "J’ai vu de l’envie et de la solidarité, analyse le T1. On a souffert, surtout les cinq dernières minutes mais on a résisté. On a encore beaucoup de travail mais c’est positif."Pour Thuin, c’est deux nouveaux points de perdus.