Même s’il ne fait plus partie d’un challenge comme c’était encore le cas en 2019 avec le Vals & Châteaux, ils étaient tout de même 264 à en prendre le départ vendredi depuis l’école primaire de la rue de l’Escaille. C’est une septantaine en plus que l’an dernier! À ceux-ci on peut rajouter les 139 enfants des deux Kids Run! Un nouveau vrai et beau succès populaire donc.

Parmi tous les participants, des runners de toujours mais aussi des runners d’un jour qui ne font que cette seule course de l’année. Il s’agit le plus souvent de Villersois ou d’habitants des villages voisins.

Damien Dehu, le vainqueur du circuit court, connaît très bien Villers-Perwin. "Cette course me tient vraiment à cœur car mes parents habitent encore ici, raconte-t-il. De plus, cette course est la toute première que j’ai faite! C’était en 2001. À l’époque je pratiquais principalement le badminton et je roulais à vélo. Mon papa m’avait conseillé de m’inscrire et j’avais terminé 10e et 1er espoir de la courte distance. Cela m’avait incité à persévérer dans la course à pied."

Vendredi, il n’a à nouveau fait que cinq bornes, en prévision de la Castellinoise qui allait se dérouler dimanche matin. "C’est une étape du challenge Vals & Châteaux que j’aimerais bien remporter une deuxième fois." Il s’y classera deuxième derrière l’Erythréen Daniel Fagi.

Le Nivellois est en grande forme puisqu’il avait obtenu quelques jours plus tôt deux splendides médailles au championnat de Belgique de relais avec son club du CABW: le bronze sur 4x1500m hommes (avec Fabrice Hastir, Erwin Provoost et Sébastien Frèrejean), l’argent sur 4x400m master mixte. Ce sont ses deuxième et troisième médailles nationales après celle en bronze obtenue l’an dernier sur le 10.000m des masters.

Chez les dames, Virginie Henin l’a emporté avec un boulevard d’avance sur Carine Meerpoel et Coralie Ducœur. La Carolo a signé un très beau chrono, courant ces 5 km en 20'43.

À l’arrivée de la grande distance un vainqueur méconnu dans la région avec déjà de belles lignes à son palmarès, Benjamin Pierre. La première dame est Sarah Dardenne. Elle s’est imposée devant Aude De Keyser et Aurore Bruneel.

CLASSEMENTS

10 km

1. Pierre Benjamin 34’53, 2. Pierre Jonathan 38’15, 3. Mourmaux Laurent 38’35, 4. Moreaux Maxime 39’32, 5. Culot Jean-Marc 39’38, 6. Verhoest Peter 41’17, 7. Van Poucke Michaël 41’27, 8. Dessy Michael 41’43, 9. Vanhorick Bruno 41’55, 10. Boulanger Nils 42’01, 11. De Saegher Édouard 42’21, 12. Galle Jérôme 42’42, 13. Dessy Jonathan 42’58, 14. Tournay Martin 43’24, 15. Dessy Arnaud 44’00, 16. Pillod Julien 44’04, 17. Alafakis Grégory 44’38, 18. Leroy Daniel 44’48, 19. Dubuc Jérôme 44’52, 20. Ben Maiz Elyes 45’01, 21. Spataro Timothée 45’23, 22. Beernaert Nicolas 45’27, 23. Orlandi Nathan 45’29, 24. Alafakis Nicolas 46’04, 25. Van Poucke Cédric 46’20, 26. Gijbels Timéo 46’25, 27. Dardenne Sarah 46’29, 28. Peltier Baudouin 47’15, 29. Taminiaux Nicolas 47’43, 30. Payen J-B 48’12, 31. Ansotte Arthur 48’38, 32. De keyser Aude 48’39, 33. Malchair Thibault 48’40, 34. Randall Christopher 48’46, 35. Bruneel Aurore 49’02, 36. D’angelo Amerino 49’10, 37. Tanzilli Antoine 49’57, 38. Detrez Jean Sebastien 49’59, 39. Dessard Marine 50’01, 40. Durez Alexis 50’03, 41. Harmel Nicolas 50’10, 42. Leseine Kevin 50’17, 43. Dereymaeker Benoit 50’17, 44. Glenisson Pierre 50’21, 45. Baclin Guillaume 50’30, 46. Mabille Rémy 50’32, 47. Depuydt Jean-François 50’33, 48. Donkerwolke Luc 50’42, 49. Bouquiaux Julien 50’44, 50. Mariani Rodrigo 51’07, 51. Verkyndt Benjamin 51’09, 52. Teuwen Groffroy 51’09, 53. Kraft Denis 51’17, 54. Gérard Bruno 51’18, 55. Aubry Aurelien 51’20, 56. Van Zande Vincent 51’23, 57. Gosset Paul 51’31, 58. Wallemacq Jean Luc 51’34, 59. Lecocq Marc 51’34, 60. Demare Laurent 51’39, 61. Lebon Lionel 52’00, 62. Lechien Mailis 52’04, 63. Laurent Hugues 52’44, 64. Vandewijnckele Steve 53’10, 65. Murovec Pierre 53’22, 66. Josse Philippe 54’03, 67. Vanhoest Raph 54’11, 68. Flonet Marylene 54’18, 69. Charlier Benoit 54’23, 70. Tielemans Philippe 54’28, 71. Vanhalle François-Xavier 54’28, 72. Suain Alexandre 54’28, 73. Lothier Jean-Marc 54’29, 74. Vancompernolle Quentin 54’31, 75. Caise Carine 54’40, 76. De Meersman Julien 55’00, 77. Jacqmot Arnaud 55’04, 78. Janssens Michele 55’10, 79. Art Tintin 55’14, 80. Decamp Martine 55’14, 81. Therssen Romain 55’14, 82. Sioli Jérôme 55’26, 83. Mlakar Diana 55’38, 84. Rosaviani Julien 55’46, 85. Desmanet Alain-Philippe 55’58, 86. Sail Christine 55’58, 87. Dandois Nicolas 56’24, 88. Tirlemont Mathieu 56’50, 89. Buseyne Anne Sophie 57’31, 90. Deleurme Thomas 57’34, 91. Mestach Cristine 57’51, 92. Vanlaer Claude 58’11, 93. Desmit Anne-Laure 58’12, 94. Terlinden Martin 58’28, 95. Herion Éric 58’28, 96. Pirard Dominique 58’35, 97. Costa Lucia 58’47, 98. Grenier Sophie 59’01, 99. Goffart Pierre 59’06, 100. Hovine Sylvie 59’33, 101. Hardy Simon 1’01’18, 102. Delforge Anne 1’01’19, 103. Adam Marie 1’01’33, 104. Mghari Brahim 1’01’40, 105. Baes Marie 1’02’04, 106. Van Kerckhoven 1’02’10, 107. Degraeve Hilde 1’02’55, 108. Draguet Aurélie 1’03’03, 109. Bodson Yves 1’03’17, 110. Colson Xavier 1’03’27, 111. Ranwez Rayan 1’03’29, 112. Mosray Camille 1’03’34, 113. Duchnycz Sylvie 1’04’41, 114. Wyns Sophie 1’04’42, 115. Deflandre Aurore 1’05’15, 116. Georges Esther 1’06’01, 117. Duponcheel Helene 1’06’46, 118. Rousseau Catherine 1’06’46, 119. Fraters Manon 1’07’00, 120. Martin Cécile 1’07’41, 121. Mestach Marlène 1’10’01, 122. Lambert Mathieu 1’10’06, 123. Sifakakis Kosta 1’10’06, 124. Therssen Sarah 1’10’22, 125. Desch Val 1’10’45, 126. Pestiaux Virginie 1’10’45, 127. Van Elleghem Caroline 1’10’45, 128. Debay Valentine 1’13’31, 129. Moriau Bénédicte 1’14’35, 130. Mambourg Cécile 1’14’39, 131. Loriau Marie-Catherine 1’14’40, 132. Panneels Jean-Jacques 1’14’41, 133. Bertaux Marie 1’15’50, 134. Jullien Florence 1’18’23, 135. Wins Martine 1’18’23, 136. Claeys Louna 1’20’10.

5 km

1. Dehu Damien 17’36, 2. Flammang Clément 18’07, 3. Counet Arnaud 18’46, 4. Patte Jean-François 18’54, 5. Granville Igor 20’27, 6. Vancompernolle William 20’36, 7. Art Simon 20’41, 8. Henin Virginie 20’43, 9. Fourrez Jean-Philippe 20’57, 10. Baclin Gilles 20’59, 11. Molle Gérard 21’03, 12. Grandhenry Romain 21’07, 13. Minne Sébastien 21’07, 14. Cotteels Maxence 21’35, 15. Allaert Julien 21’38, 16. Ampola Andrea 21’56, 17. De Busscher Adrien 22’17, 18. Ghilain Max 22’40, 19. Larsimont Thomas 22’49, 20. Benoit Maxence 22’56, 21. De Saegher Édouard 23’29, 22. Perin Lucien 23’51, 23. Perin Victor 23’51, 24. Martin Denis 24’02, 25. Paquet Sébastien 24’08, 26. Ampola Livio 24’08, 27. Berthoux Fabian 24’18, 28. Alafakis Simon 24’19, 29. Vervier Sacha 24’21, 30. Richard Eliot 24’27, 31. Meerpoel Carine 24’33, 32. Lorent Adrien 24’33, 33. Demeunier Simon 24’33, 34. Kumps Jean François 24’40, 35. Ducoeur Coralie 24’47, 36. Ghilain Philippe 24’51, 37. Poelaert Ethys 25’07, 38. Pradal Victoria 25’07, 39. Pirard Augustin 25’11, 40. Lecire Christophe 25’13, 41. Lothier Maxime 25’16, 42. Debouche Dimitri 25’28, 43. Otten Bernard 25’37, 44. Vervier David 25’43, 45. Van Ackere Philippe 25’43, 46. Vanlaer Juliette 25’56, 47. Tournay Marius 26’24, 48. China Amelie 26’25, 49. Verbeiren Florent 26’26, 50. Van Belle Chloé 26’27, 51. Bury François Michel 26’53, 52. Van Putte Baptiste 26’56, 53. Schobyn Dorian 26’56, 54. Leseine Ethan 26’56, 55. Vanbellinghen Mélanie 27’01, 56. Allard Florian 27’17, 57. Vervier Jean-François 27’36, 58. Pancheri Damien 27’44, 59. Huaux Kévin 27’44, 60. Otten Eline 28’02, 61. Harnie Pierre 28’15, 62. Rombeau Brieuc 28’36, 63. Colson Hugo 28’43, 64. Cooreman Amélie 29’11, 65. Vanhorick Jules 29’31, 66. Demaret Charlotte 29’33, 67. Cowez François 29’35, 68. Brisbois Lionel 30’02, 69. Tanzilli Dermine Pierre 30’21, 70. Thumas Marion 30’21, 71. Maroye Bénédicte 30’25, 72. Larbière Florence 30’26, 73. Debouche Alexandrine 30’35, 74. Snyers Stiven 30’35, 75. Spataro Anne 30’45, 76. Shakir Jean 30’46, 77. Poty Delphine 30’48, 78. Taquin Ludivine 31’17, 79. Van Ouytsel Luc 31’23, 80. Dehavay Alyne 31’24, 81. Fadlallah Maëlle 31’27, 82. Moroso Jean-François 31’32, 83. Alafakis William 31’49, 84. Colson Judith 31’53, 85. Francq Benjamin 31’57, 86. Proce Delphine 32’03, 87. Tanzilli Dermine Léa 32’07, 88. Verset Pierre-Yves 32’07, 89. Baudoux Véronique 32’11, 90. Dermine Elise 32’15, 91. Perin Clemence 32’19, 92. Perin Olive 32’19, 93. Vanhoestenberghe 32’24, 94. Moreno Teresa 32’25, 95. Vanputte Anthony 32’49, 96. Allard Allison 32’51, 97. Mariage Clémence 32’53, 98. Chavatte Kimberley 32’58, 99. Patriarche Julie 33’00, 100. Tory Sarah 33’00, 101. Harmel Justine 33’01, 102. Brunee Clémentine 33’02, 103. Lison Fanny 33’30, 104. Vanhuffelen Josseline 33’36, 105. Sabbe Lydie 33’37, 106. Verhaeghe Sarah 33’44, 107. Hublet Pierre 34’03, 108. Cajot Caroline 35’16, 109. Debluts Charlotte 35’23, 110. Debluts Vincent 35’23, 111. Vandereyd Éric 35’29, 112. Duhoux Émilie 35’42, 113. Oset Anne-Lise 35’44, 114. Yernaux Edane 35’45, 115. Hens Julie 36’40, 116. Draguet Anne-Philippe 37’11, 117. Lambermont Isabelle 37’11, 118. Coppens Philippe 37’33, 119. Delvaux Illyana 39’07, 120. Rusani Ferik 39’09, 121. Seutin Nicolas 39’20, 122. Deblandre Lydie 41’00, 123. Toubeau Florence 42’49, 124. Closson Clémence 42’50, 125. Dosimont Ann-Catherine 46’31, 126. Papart Valérie 46’31, 127. Alafakis Arthur 47’39, 128. Kawanga Sébastien 49’09.