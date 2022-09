Arbitre: M. Malhaise.

Cartes jaunes: Maisonneuve, Mpati, Laurent Vanderbecq.

Buts: Lauwrensens (0-1, 25e).

OLYMPIC: Moriconi, Reynders, Felix, Maisonneuve, Lioko Lima, Delbergue, Guedj, Hadj (55eKouri), Hassaini (55eOuali), Ito (78eVanderbecq) Dahmane.

FRANCS BORAINS: Saussez, Grisez, Boulenger, Deschryver (46eFuakala), Mpati, Mohamed, Lauwrensens (83eLavie), Pinto Nogueira (78eLauren), Itrak, Chaabi, Chavlier.

Dans le choc hennuyer de la quatrième journée de championnat, les Dogues, à la maison, veulent démontrer que la défaite de la semaine dernière à Sint-Eloois/Winkel ne représentait un temps d’arrêt dans leur parcours.

Les Carolos entament donc ce duel avec la ferme intention d’imposer un rythme élevé dès les premières minutes de la rencontre et en pressant très haut leurs hôtes. La réplique arrive des pieds de Lauwrensens qui oblige Moriconi à intervenir pour la première fois. Sur coup franc, le RFB montre qu’il faut être très réaliste dans cette série très relevée de Nationale 1. Chaabi sert Chevelier dans le petit rectangle des Dogues. Contrôle, frappe, 0-1. Le but est annulé. Les Carolos baissent le tempo. Ils laissent, cinq minutes plus tard, trop d’espace à Lauwrensens qui décoche une frappe magistrale de 30 m pour ouvrir le score. Le RFB gère bien son avantage jusqu’au repos.

Après la pause, l’Olympic tente de trouver ses attaquants plus directement mais oublie cruellement de tenter sa chance et d’alerter le portier adverse. Les entrées au jeu de Ouali, Kouri et Vanderbecq ne changent pas la physionomie de la rencontre même si une tête de Dahmane atterrit sur le poteau des buts de Saussez à trois minutes du terme. Le RFB opère dans un bloc compact et très organisé.

Les Dogues ont manqué de précision dans les derniers mètres et enregistrent une deuxième défaite d’affilée.