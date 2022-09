Kruys à Roselies: «Je veux me refaire une santé»

L’homme aurait pu répondre aux sirènes de certains clubs. "J’ai reçu des propositions de P1 et D3, malgré mon surpoids. Mais je ne voulais pas brûler les étapes. Je dois retrouver du plaisir et perdre du poids. Si je suis ce plan, tout se passera bien." La saison dernière, Melvin Kruys a planté une douzaine de buts. Cette année, après deux rencontres, il compte déjà quatre réalisations, dont un triplé face à Chapelle. "Je me sens bien. J’ai la chance d’avoir un Massimo Contino qui me dépose la balle sur mon front. On dispose d’une belle équipe. Pour moi, on doit viser, au minimum, le Top 5. C’est mon opinion." Pour cela, Roselies devra prendre le meilleur sur Thuin, à la maison, ce dimanche.