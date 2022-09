Gosselies a besoin de solutions

Le président a besoin de réponses pour que les différents dossiers avancent. "Ce n’est pas une attaque envers la Ville. Je sais que les différents échevinats travaillent pour nous trouver des solutions. Mais j’ai surtout besoin de dates afin de pouvoir m’organiser. Il existe des possibilités. J’ai proposé certaines choses. J’espère qu’on trouvera rapidement une issue. Pour un club qui évolue à l’échelon national, ce n’est pas concevable d’accueillir nos adversaires dans de telles conditions. Idem pour l’éclairage qui n’est plus aux normes. On ne peut plus disputer une rencontre après 18h… Cela complique vraiment les choses."

Ajouter à cela un début de saison délicat et Gosselies en a plein le dos. "Au niveau des résultats, on reste sur deux revers. Mais il faut savoir que l’on évolue sans nos quatre attaquants. Deux sont blessés et deux autres commencent à retrouver leur forme. J’ai confiance en Antonio Passalacqua. Il faut du bon travail et surtout la mentalité est bonne. Il nous reste 28 rencontres pour aller chercher les points nécessaires pour notre maintien."