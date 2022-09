Des Gayolles toujours en rodage

Les Carolos n’auront, pourtant, guère le droit à l’improvisation puisque c’est Belœil qui débarque, ce soir, au pied du Vélodrome. "On va pouvoir découvrir notre véritable valeur, analyse Marco Capacci, le T1 des Gayolles. Voir si on a les moyens de jouer un grand rôle dans ce championnat. Individuellement, je n’en ai aucun doute. Mais nous ne sommes pas encore au top collectivement. Il faut encore beaucoup travailler pour parvenir à tirer le meilleur de ce groupe. On y verra, d’ailleurs, plus clair dans un mois. Mais le test est intéressant."