Quatre bosses sur le circuit de Froidchapelle

"Il s’agit effectivement d’une toute nouvelle organisation, commente Claudy Devallée, du club Duravia Racing Bikes. Mon fils Mathéo roule chez les cadets (NDLR: il brille dans les cyclocross en hiver et roule dans le club de Balen), tandis que Théo, le fils de Quentin Voogd, qui fait partie du Duravia Racinq Bikes, fait de la compétition chez les juniors. Nous avons donc décidé d’organiser ces épreuves de Froidchapelle. Nous sommes passionnés de vélo et allons toujours sur les courses. Rarement dans notre coin. Nous allons souvent en Flandres et dans d’autres régions, mais il y a peu d’épreuve dans notre région de la Botte du Hainaut."