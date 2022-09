Enfin entrer dans le championnat

Plus que jamais, le groupe de Gaetano Raso doit se concentrer sur son jeu et travailler son mental pour conserver le plus longtemps possible le niveau élevé dont il est coutumier. Dimanche, sur le coup de 15 heures, les Sambriens accueillent une équipe de Linthout capable, elle aussi, d’enflammer un débat.

Ninane – Olympic (s. 21h30)

De son côté, l’Olympic est attendu à Ninane. Les Mont-sur-Marchiennois ont loupé de peu leur entrée en matière, en s’inclinant de cinq points face à Alleur, avant tout en raison d’un mauvais dernier quart-temps. L’équipe B du club de Chaudfontaine risque d’aligner quelques joueurs de 3enationale. Les Bleus feront de toute façon face à une chaude réception.

À noter que Basile Tahon ne sera en principe pas revu en action cette saison du côté du hall polyvalent. Le tout frais régent en éducation physique a décidé d’effectuer la passerelle à l’université. Il kote désormais à Louvain-la-Neuve et se retrouve dans l’impossibilité d’effectuer les allers-retours.