Deuxièmes du dernier championnat, les Castellinois ont un beau challenge à jouer cette saison, à savoir réaliser le même exploit. "Même si la saison sera compliquée, je ne peux pas me contenter de dire que nous allons viser le maintien uniquement, avance Michel Mathy, le président de la Palette Patria. Cela dit, il y a des équipes qui se sont renforcées comme le Logis ou l’Alpa et il reste Diest le grand favori pour le titre et Sokah, qui possède un noyau impressionnant. Dans ce contexte, viser le Top 4 ou 5 me paraît réaliste."

Pour parvenir à tenir cet objectif, les Castellinois ont recruté Frédéric Sonnet qui évoluait la saison dernière à Vedrinalur. "En fait, Gaëtan Swartenbrouckx, chez nous, a des problèmes à un genou. Il a dû arrêter les entraînements cet été. Les joueurs m’ont, alors, proposer de recruter Fred qu’ils connaissent bien." Et qui sort d’une saison compliquée avec les Namurois. "Oui mais il jouait aussi en France où il a réalisé une campagne plus convaincante. Je pense qu’il était en fin de cycle avec Vedrinamur. Il s’intégrera facilement à notre noyau puisqu’il connaît bien Thibaut Darcis avec lequel il a évolué à Vedrin. Et son expérience sera utile à nos jeunes joueurs." Fred Sonnet évoluera en double appartenance, ce qui implique qu’il ne pourra pas jouer en même temps qu’Enio Mendes, l’Espagnol qui, lui aussi, joue en double appartenance. Mais il é"voluera au moins lors de quatre rencontres du premier tour afin d’être qualifié piur le second.

Mendes sera présent lors des trois premiers matches de championnat. dont celui de ce dimanche. Les Limbrougeois ne devraient pas constituer un adversaire insurmontable. Ils devraient lutter pour le maintien cette saison avec des formations comme l’EBS, par exemple. "Oui mais il faut se méfier de Hasselt, prévient Michel Mathy. Il y a là-bas Tim Janssens (A20), qui a joué chez nous et qui est un bon joueur de la Superdivision. Aiyelumo Olayinka Oladotun est un B0 qui possède aussi des qualités. La liste de force des Limbourgeois renseigne aussi Segun Toriola (As9), le Nigérian a tout de même disputé un grand nombre de jeux olympiques dont je ne sais pas combien de rencontres il disputera dans notre championnat."