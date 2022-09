Carte rouge: Lamsaiah

Buts: Moreno (1-0, 5e), Bouzid (2-0, 8e), Dahbi (3-0, 10e), Harerimana (3-1, 11e), Wilde (4-1, 17e), El Merboh (4-2, 5-3; 30e, 34e), Lamsaiah (5-2, 33e).

Les Carolos entament difficilement les débats, biens pressés par Borgloon. Une tentative de El Bouazzaoui frappe le montant. Charleroi réagit par Wilde, mais son envoi est repoussé par le portier adverse.

L’occasion suivante est la bonne. D’une frappe lointaine, Moreno ouvre la marque pour des Carolos qui ont su laisser passer l’orage. Borgloon accuse le coup et Bouzid double la mise. Dahbi est ensuite bien placé pour pousser le ballon au fond après dix minutes.

Les Carolos se déconcentrent puisque Harerimana réduit la marque dans la foulée. Charleroi ne panique pas et Wilde redonne trois buts d’avance aux siens qui rejoignent les vestiaires en menant méritoirement.

Gestion, le maître-mot

Les hommes de Luiz Aranha restent concentrés dans ce second acte. El Merboh réduit finalement la marque après une perte de balle dans la défense carolo. Loin de paniquer, les Carolos marquent à nouveau via Lamsaiah, qui prend un second carton jaune pour avoir célébré sur les gradins son but. La rencontre s’emballe puisque El Merboh réduit à nouveau le score. Charleroi plie mais ne rompt pas. La fin de match est gérée par des Carolos qui remportent leurs trois premiers points après une rencontre assez disputée.